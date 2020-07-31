ترامب يلمّح إلى احتمال إرجاء الانتخابات الرئاسية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، إمكانية تأجيل انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني الرئاسية على الرغم من أن موعدها منصوص عليه في الدستور، متحدثاً من دون أي أدلة عن مخاطر «تزوير واسعة»، في وقت أكد مسؤولون أن خطته لنقل القياة العسكرية الأمريكية في أوروبا من ألمانيا، إلى بلجيكا، سيكون باهظ الكُلفة.

وألقى ترامب بظلال من الشك على قانونية التصويت عبر البريد، والذي جرى استخدامه خلال الانتخابات التمهيدية في ظل جائحة كورونا. وسأل في تغريدته: «تأجيل الانتخابات إلى أن يتمكن الناس من التصويت بشكل مناسب وبسلام وأمان؟».

وأضاف الملياردير الذي تظهر استطلاعات الرأي تراجع شعبيته: «بالتصويت العام عبر البريد ستكون 2020 الانتخابات الأقل دقة، والأكثر تزويراً في التاريخ. ستشكل إحراجاً كبيرا للولايات المتحدة».

وبموجب الدستورالأمريكي لا يملك الرئيس سلطة البت في تأجيل الانتخابات الرئاسية. وبما أن موعدها محدد بموجب قانون فيدرالي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني لا يمكن إلا للكونجرس وحده اتخاذ مبادرة في هذا الصدد. وفي لقاء في البيت الأبيض، أعرب ترامب عن دعمه لإجراء تحقيق في مقتل المجندة فانيسا جيلين التي يشتبه في تعرضها لاعتداء خلال خدمتها في قاعدة فورت هود العسكرية، في حادثة أثارت غضب الأمريكيين.

وقال ترامب لعائلتها، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل ووزارة الدفاع ينظرون في قضيتها، عارضاً المساعدة في دفع تكاليف جنازة الراحلة.

من جهة أخرى، أكد مسؤولون أمريكيون سابقون، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة ستستغرق سنوات لتنفيذ خطة ترامب بنقل قيادتها العسكرية الرئيسية في أوروبا من ألمانيا، إلى حيث مقر حلف شمال الأطلسي في بلجيكا، وإن تحديث المنشآت سيكون باهظ الكُلفة.

وأوضح المسؤولون: إن «تنظيم وترشيد» الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا أمر منطقي بعض الشيء من الناحية الاستراتيجية. وبمقتضى خطة تقليل عدد القوات الأمريكية في ألمانيا، أصدر ترامب تعليمات بنقل القيادة الأمريكية في أوروبا من شتوتجارت إلى مونز بالقرب من بروكسل. ويوجد في مونز مقر القيادة العسكرية الرئيسي للحلف الأطلسي؛ لكن الجنرال الأمريكي المتقاعد بن هودجز الذي كان قائداً لقوات الجيش الأمريكي في أوروبا من 2014 إلى 2017 قال: «ليس هذا الأمر مثل فك خيمتك، ونقلها إلى معسكر مختلف».

وأشار المسؤول السابق في الحلف، جيمي شيا، إلى أن المباني الموجودة في مقر قيادة الحلف «ترجع إلى الستينات. الموقع بحاجة لإعادة بنائه». واستغرق بناء المقر الرئيسي الجديد للحلف في 2018 عقدين من التخطيط والإنشاء. وتسبب التأخير في تكاليف تجاوزت المليار دولار.

والانتقال إلى مونز جزء من خطة لسحب نحو 12 ألف جندي من 36 ألف جندي أمريكي في ألمانيا. (وكالات)