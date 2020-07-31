الحجاج يتضرعون في عرفات لرفع «الوباء»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكمل ضيوف الرحمن، أمس الخميس، منسك الوقوف بصعيد عرفات، أهم أركان الحج عشية عيد الأضحى.ووصل الحجاج إلى صعيد عرفات، وقد وضعوا كمامات طبية، وحافظوا على مسافات بينهم، وأدوا صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً بمسجد نمرة في مشعر عرفات، اقتداء بسنة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، واستمعوا إلى خطبة عرفة آخذين أماكنهم في ظل الالتزام بالتباعد المكاني، وسط منظومة متكاملة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية لضمان أداء ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام آمنين، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد عالمياً. وعند نزولهم من الحافلات التي أقلتهم إلى الموقع، خضع الحجاج لفحص حرارتهم.أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، الذي ألقى خطبة عرفة في مسجد نمرة، «الشدائد مهما عظمت فإنها لا تدوم، ولكل داء دواء». وقال «نشكر المسلمين كافة للتجاوب مع إجراءات الدولة للحماية من تفشي الوباء وحماية مكة المكرمة». وأضاف: «قرار محدودية الحج يحقق مقاصد الشريعة في حفظ النفس». وتمت ترجمة خطبة عرفة هذا العام لأكثر من عشر لغات وبثها لأكثر من 50 مليون شخص حول العالم.





على صعيد عرفات



وكان الحجاج نُقلوا على دفعات إلى مساكنهم المعقّمة في منى، قبل أن يباشروا السير إلى جبل عرفات على بعد 10 كيلومترات للوقوف على صعيد عرفات، وأكملت وزارة الصحة السعودية استعداداتها لتوفير الرعاية الطبية لحجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفات، حيث أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، تخصيص 6 مستشفيات في المشاعر المقدسة، وتخصيص 51 عيادة، إضافة إلى 200 سيارة إسعاف، و62 فريقاً ميدانياً.





النفرة إلى مزدلفة



ومكث الحجاج في عرفة حتى غروب الشمس، ثم قاموا بالنفرة إلى مزدلفة للمبيت فيها، استعداداً لأداء شعيرة رمي الجمرات، في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، حيث يقوم الحجاج اليوم بالتضحية بكبش ويبدأون رمي الجمرات في منى.

وتعتبر «مزدلفة» ثالث المشاعر المقدسة التي يمر بها الحجيج في رحلة إيمانية يؤدون فيها مناسك الحج، حيث تقع بين مشعري منى وعرفات، ويبيت الحجاج بها بعد نفرتهم من عرفات، ثم يقيمون فيها صلاتي المغرب والعشاء جمعاً وقصراً، ويجمعون فيها الحصى لرمي الجمرات بمنى، ويمكث فيها الحجاج حتى صباح اليوم التالي، يوم عيد الأضحى ليفيضوا بعد ذلك إلى منى.

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روبوت الفتوى



وأطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، خدمة «روبوت الفتوى الإلكتروني»، لتقديم خدمة الفتاوى الشرعية والاستشارات الدينية لضيوف الرحمن بكل ما يتعلق بالحج وأحكامه ضمن الجهود التوعوية المتنوعة التي تقدمها الوزارة. وتهدف الشؤون الإسلامية من خلال تقنية الربوت الآلي في توظيف التقنية لتقديم الفتوى، والاستشارات الشرعية، تحقيقاً للبروتوكولات الصحية وتطبيقاً لقرار التباعد الاجتماعي.



خطة استراتيجية محكمة



وقال نائب وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، إن الوزارة بدأت منذ وقت مبكر في تنفيذ الخطة الاستراتيجية التنفيذية لموسم حج 2020. وأضاف أن ذلك جاء بعد صدور قرار السعودية تنظيم الحج بأعداد محدودة جداً، وذلك لمنع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد بين الحشود الكبيرة التي يصعب فيها تحقيق التباعد المكاني بين أفرادها، وقبل ذلك تحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.



إشادة إسلامية



وأشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، بالخطة الاستراتيجية التنفيذية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس القمة الإسلامية، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في تنظيم موسم الحج هذا العام بأعداد محدودة، عبر تحقيق التباعد الاجتماعي وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.

وأكد الأمين العام أن المملكة نجحت في تطبيق أعلى المعايير الصحية والبروتوكولات الخاصة بالتعامل مع الحشود الكبيرة، مثمناً العناية الفائقة والخدمات الكبيرة التي يحظى بها حجاج بيت الله الحرام في موسم حج هذا العام الاستثنائي.