البرلمان الليبي يحشد عربياً ويطالب بنقل العاصمة إلى سرت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد البرلمان الليبي أن زيارات رئيسه الى دول عربية تهدف الى الحشد العربي الى جانب حل الأزمة السياسية في ليبيا وطرد الغزاة الأتراك، فيما أكد الجيش الوطني الليبي رصد 3 آلاف عسكري تركي في طرابلس، التي كانت مسرحاً لاستعراض القوة بواسطة ما يسمى «ثوار طرابلس» تحدياً لوزير داخلية حكومة الوفاق، التي اعترف مسؤول فيها بأن تركيا استغلت ضعف السراج للتدخل في ليبيا.

وقال فتحي المريمي مستشار رئيس البرلمان الليبي، إن زيارة عقيلة صالح الأخيرة لكل من المغرب والأردن تأتي في إطار التحشيد العربي بجانب ليبيا في سبيل حل الأزمة السياسية في البلاد وطرد المستعمرين الأتراك. وأضاف أن عقيلة عرض في المغرب مبادرته بشأن حل الأزمة، والتي طرحت على الشعب الليبي ولاقت ترحيبا كبيرا، وكذلك إعلان القاهرة، ومخرجات مؤتمر برلين، مضيفاً أن رئيس البرلمان يعتبر هذه المخرجات منطلقاً لإطلاق الحوار بين الليبيين، والوصول لحل سياسي سلمي.

وكشف أن رئيس البرلمان عرض في زيارتيه الاعتداءات التركية، وتدفق المرتزقة والميليشيات المسلحة لقتال الشعب الليبي، وانتهاك سيادة البلاد، مضيفاً أن الزيارة تهدف للخروج بموقف عربي موحد لمساعدة ليبيا في الخروج من الأزمة وطرد الأتراك وحفظ أمن البلاد واستقرارها.

وشدد مستشار رئيس برلمان ليبيا على أن الزيارتين الى المغرب والأردن وما سبقهما من زيارات لعقيلة صالح تهدف للوصول لحل سياسي يدعمه العالم يحقق في النهاية وحدة ليبيا وسيادتها وحماية شعبها وثرواتها، ويساعد الليبيين في إخراج المستعمرين الأتراك والمرتزقة والميليشيات وينهي حالة عدم الاستقرار في البلاد.

من جانبه أكد النائب في البرلمان الليبي، إدريس المغربي، أن لقاء نائب السفير الأمريكي مع قادة الجيش الوطني، و4 أعضاء في مجلس النواب، شهد مباحثات حول سبل وقف التصعيد العسكري في خط سرت الجفرة، وفتح قنوات ساعية للتوصل لحل سياسي. كما شهد مطالبة الجانب الليبي بتغيير العاصمة من طرابلس، التي وصفها ب«المحتلة» إلى سرت.

وأضاف: «اتفقنا معهم على أن الحل يجب أن يكون سياسياً وأن يشمل انسحاب جميع القوات الأجنبية.. جميع الدول الخارجية التي تدخلت عسكرياً في ليبيا يجب أن ترحل». وقال إنه تم الاتفاق على «فتح النفط وإنشاء حساب خاص لعوائده تصب إيرادات النفط فيه لحين تشكيل سلطة تنفيذية واحدة».

وكان الوفد الأمني الأمريكي، التقى عدداً من قادة الجيش، خلال زيارة الوفد لبنغازي، حيث تمت مناقشة سبل خفض التصعيد في سرت والجفرة، وسبل التوصل لصيغة نهائية لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، وخارطة طريق لانسحاب جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

يأتي ذلك فيما هبطت طائرة شحن تركية أفرغت حمولتها في قاعدة الوطية الليبية. وهبطت طائرة عسكرية تركية في القاعدة الجوية بمصراتة تحمل مرتزقة سوريين وفصائل الوفاق وأسلحة من أجل نقلها إلى جبهة سرت والجفرة.

وكشف المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، عن وجود نحو ثلاثة آلاف عسكري تركي في ليبيا. وأشار المسماري في حديث صحفي إلى أن الجنود والضباط الأتراك يشرفون على ما وصفه بالغزو التركي لبلاده، ويقودون ميليشيات طرابلس والمرتزقة الأجانب، خلال الهجمات التي تستهدف المدن الليبية.

الى جانب ذلك، استعرضت كتيبة «ثوار طرابلس» قوتها العسكرية داخل طرابلس، بسيارات عسكرية وأسلحة ومقاتلين، في تحدٍ واضح لوزير داخلية حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، الذي يقود منذ أشهر جهوداً لتفكيك الكتيبة، وسط دعوات دولية تطالب حكومة الوفاق بنزع سلاح الميليشيات وحلّها وإصلاح القطاع الأمني.

وفي ثاني مرة خلال أقل من شهر، خرجت عشرات السيارات العسكرية التابعة لكتيبة «ثوار طرابلس» وجابت شوارع العاصمة، وفقاً لما أظهرته مقاطع مصوّرة، وهو تحرك اعتبر بمثابة رسالة تحذير موجهة لوزير الداخلية من أيّ محاولة لحلّها واستبعادها من المشهد الأمني، ورسالة أيضاً إلى ميليشيات مصراتة التي تخطط لسحب البساط منها والسيطرة عسكرياً وسياسياً على طرابلس، وسط مخاوف من عودة الاشتباكات والاقتتال بين مختلف الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، بالتزامن مع ضغوط دولية، وخصوصاً أمريكية على حكومة الوفاق بتفكيك هذه التشكيلات ونزع أسلحتها.

ومنذ مايو/ أيار، تصاعدت حدّة الخلافات بين ميليشيات طرابلس ووزير الداخلية باشاغا، المحسوب على ميليشيات مصراتة، بعد أن وجه لها اتهاماً بالفساد المالي واستغلال النفوذ للاعتداء على مؤسسات الدولة وهدّد بملاحقتهم قضائياً، وتحوّلت هذه الخلافات إلى معركة لتصفية الحسابات.

على صعيد آخر، وفي تصريح مبطن، كشف مسؤول في حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج تململاً داخل الحكومة من الخضوع للشروط التركية، حيث نقلت وكالة «أسوشييتدبرس» عن مسؤول في مكتب السراج، إقراره اعتماد حكومة طرابلس الكامل على تركيا.

وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه إن الأمر «كان مثل لعبة خذ وهات. وقد استغلوا ضعفنا في ذلك الوقت». وفق تعبيره. واعتبر أن دعم تركيا لحكومة السراج عسكرياً يسير جنباً إلى جنب مشاريعها الاقتصادية.(وكالات)