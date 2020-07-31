المستوطنون يستفزون المسلمين بتدنيس الأقصى



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دانت الجامعة العربية بشدة، الاعتداءات «الإسرائيلية» على المسجد الأقصى المبارك تزامناً مع وقفة عرفة وعشية عيد الأضحى المبارك، فيما احتج الأردن رسمياً على هذه الانتهاكات وعلى السماح لمئات المتطرفين اليهود، باقتحام المسجد، واصفاً تصرف «إسرائيل» بأنه «عبثي ومرفوض»، في وقت جددت فيه أوقاف القدس رفضها المطلق لكافة الإجراءات التعسفية «الإسرائيلية»، قائلة إن هذه الإجراءات لن تنشئ للمعتدين أي حق.

ودانت جامعة الدول العربية بشدة استمرار الاعتداءات «الإسرائيلية» على حرمة المسجد الأقصى المبارك. وحذر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة سعيد أبو علي، في تصريح صحفي، من تفاقم الوضع في مدينة القدس المحتلة، مشيراً إلى أن الجامعة العربية ترصد بقلق شديد استمرار استهداف مؤسسات القدس الرسمية والأهلية.

وقال أبو علي إن الاحتلال «الإسرائيلي» مستمر في مشاريعه التهويدية لتزييف تاريخ ومعالم وهوية المدينة، إضافة إلى التنكيل بالمواطنين المقدسيين من خلال الاعتقالات والإجراءات القمعية بحقهم للنيل من صمودهم.

من جهتها، وصفت الخارجية الأردنية سماح سلطات الاحتلال لنحو 850 من المتطرفين اليهود باقتحام المسجد الأقصى بأنه يعد «استفزازاً لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً سافراً لالتزامات «إسرائيل» بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وفقاً للقانون الدولي».

وحذر الناطق باسم الخارجية الأردنية ضيف الله علي الفايز من مغبة استمرار هذه الانتهاكات، مطالباً بوقفها وباحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم، مشدداً على أن المسجد الأقصى المبارك، هو مسجد خالص للمسلمين بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، هي السلطة الحصرية المسؤولة عنه وعن تنظيم الدخول إليه والإشراف على شؤونه.

وطالب المسؤول الأردني، المجتمع الدولي بموقف حازم وإدانة واضحة لما تتعرض له مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك من انتهاكات جسيمة، وحذر من العواقب الوخيمة التي تُنذر بإشعال حرب دينية في المنطقة برمتها.

وجدد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، رفضه المطلق لكافة الإجراءات التعسفية «الإسرائيلية» بحجة الأعياد اليهودية، موضحاً أنها لم ولن تنشئ للمعتدين أي حق في المسجد الأقصى المبارك. واعتبر المجلس أن «هذا التصعيد الممنهج حلقة في سلسلة متصلة من الانتهاكات الهادفة إلى زعزعة الوضع التاريخي والقانوني والديني القائم في المسجد الأقصى المبارك، مشيراً إلى أن ذلك يستدعي دق نواقيس الخطر ورصّ الصفوف على مستوى حكومات وشعوب العالم الإسلامي.

وكانت مجموعات من المستوطنين قد اقتحمت ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال التي استنفرت قواتها الخاصة في ساحات الحرم لإبعاد الفلسطينيين عن مسار الاقتحامات الجماعية للمستوطنين.

ونشرت قوات الاحتلال عشرات من عناصرها وقواتها الخاصة داخل وخارج ساحات المسجد الأقصى لتسهيل الاقتحام، تزامناً مع فرضها إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد. وأفادت أوقاف القدس بأن مجموعات المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم، وتلقوا شروحاً عن «الهيكل» المزعوم، وأدوا صلوات تلمودية علنية قبالة قبة الصخرة ومصلى «باب الرحمة».