العاهل المغربي يعلن مشروعاً لتعميم الحماية الاجتماعية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، في خطاب ليل الأربعاء، مشروعاً لتعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة، وخطة طموحة للإنعاش الاقتصادي بما يقارب 12 مليار دولار، في سياق مواجهة تداعيات أزمة «كوفيد 19».

وقال العاهل المغربي: «نعتبر أن الوقت قد حان لإطلاق عملية حازمة، لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، خلال الخمس سنوات المقبلة»، داعياً إلى الشروع فيها تدريجياً ابتداء من يناير/كانون الثاني المقبل.

وأوضح أن تداعيات أزمة «كوفيد 19» «كشفت أيضاً عن مجموعة من النواقص، خاصة في المجال الاجتماعي، من بينها حجم القطاع غير المهيكل، وضعف شبكات الحماية الاجتماعية، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة».

ويشمل المشروع تعميم نظام التغطية الصحية والتعويضات العائلية، قبل أن يوسع لاحقاً ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان العمل، وفق ما أضاف العاهل المغربي في خطابه بمناسبة الذكرى 21 لاعتلائه العرش.

وأظهرت إحصاءات رسمية في فبراير/شباط، أن معدل العاملين الذين يستفيدون من نظام التغطية الصحية لا يتعدى 24,1%، بينما لا يتجاوز معدل المستفيدين من نظام التقاعد 22,4%.

ودعا الملك الحكومة إلى «دعم صمود القطاعات المتضررة»، معلناً إطلاق «خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي»، من خلال ضخ حوالي 12 مليار دولار في الاقتصاد الوطني.

وأضاف الملك أنه قرر إنشاء «صندوق للاستثمار الاستراتيجي مهمته دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات». وأوضح أن هذا الصندوق «يجب أن يرتكز إضافة إلى مساهمة الدولة، على تنسيق وعقلنة الصناديق التمويلية».

ودعا «الحكومة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين إلى الانخراط فيها بكل فاعلية ومسؤولية في إطار تعاقد وطني بنّاء يكون في مستوى تحديات المرحلة وانتظارات المغاربة».

ولمواجهة تداعيات أزمة «كوفيد 19»، أحدث المغرب في مارس/آذار، نظام دعم مالياً مؤقتاً يمتد على 3 أشهر لفائدة المتوقفين عن العمل في القطاعين المنظم وغير المنظم، استفادت منه قرابة 6 ملايين أسرة.

وموّل المشروع من اعتمادات صندوق أنشئ في نفس الشهر لمواجهة الأزمة، وبلغ رصيده قرابة 3,3 مليار دولار من أموال عمومية والعديد من التبرعات. وطرحت فكرة الدعم الاجتماعي عبر تحويلات مالية للأسر محدودة الدخل في المغرب منذ سنوات، لكن إجراءاتها ظلت متعثرة بسبب خلافات سياسية.

ويتوقع أن يعاني الاقتصاد المغربي هذا العام ركوداً بمعدل 5,2% هو الأشد منذ 24 عاماً، بسبب تداعيات جائحة «كوفيد 19» وتأثيرات الجفاف في القطاع الزراعي، وفق توقعات المصرف المركزي.

من جهة أخرى، استفاد 24 من معتقلي حراك الريف؛ الحركة الاحتجاجية التي هزت شمالي المغرب بين 2016 و2017، من عفو ملكي بمناسبة «عيد العرش». وشمل العفو الملكي بمناسبة عيد العرش الذي يُحتفل به في 30 يوليو/تموز كل عام، 1446 شخصاً، بحسب بيان وزارة العدل. (وكالات)