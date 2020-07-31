برج خليفة يتوشح بالتكبيرات احتفاء بعيد الأضحى المبارك



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



شهد برج خليفة في دبي، عرضاً مميزاً مغلفاً بالروحانيات، لنشر الفرح في النفوس، حيث توشّح بالتكبيرات، احتفاء بعيد الأضحى المبارك، وابتدأ يوم الخميس 30 يوليو، بعد صلاة العشاء، ويستمر حتى يوم الأحد 2 أغسطس. جاء ذلك بالتنسيق بين دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وشركة إعمار.

وتوجهت الدائرة بخالص التهاني إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها وإلى الأمة العربية والإسلامية، بمناسبة حلول العيد، داعين الله تعالى، أن يديم عليهم الصحة والعافية والأمن والأمان والسلام.

واستؤنفت العودة التدريجية لفتح المساجد والمصليات، لإقامة الصلوات بالتنسيق مع الجهات المختصة، بطاقة استيعابية 30%، في إطار استكمال الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة فيروس «كورونا». ويأتي فتح أبواب المساجد مجدداً ورفع تعليق الصلاة، وفق شروط وضوابط رسمية ضمن خطة تتألف من 8 إرشادات للمصلين، و9 ضوابط عامة لإقامة الصلوات في المساجد.