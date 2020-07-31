شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر..مساعدة الغارمين وأرباب الأسر المنتهية خدماتهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: آية الديب

تشكيل وزاري جديد رأى النور، حاملاً معه طموحات جديدة، لمسيرة عمل أكثر تكاملاً، تواكب المتغيرات وتبتكر الحلول لمواجهة التحديات المستقبلية، سعياً لإسعاد الموطنين، عبر خدمات وزارية يتساءل بعضهم إن كانت قد وصلت إلى ذروة العطاء، أم أن في الجعبة المزيد ليقدم.

الوزارات والهيئات الاتحادية، وتحديداً الخدمية منها، دائماً ما يكون عملها محفوفاً بالرضا أو عدمه من وجهة نظر المواطنين، فهي على قدر «عزم» القائمين عليها تقدم كل ما باستطاعتها ضمن منظومة التشريعات والاختصاصات، ولكن هل هناك ما يمكن أن تقدمه أكثر من ذلك مع ما يطرأ من تغيرات ومستجدات محلية وعالمية؟ وما مدى رضا المواطنين على ما تقدمه؟

”الخليج 365” تسلط الضوء في هذا الملف، على عمل الوزارات والهيئات الاتحادية؛ في محاولة منا للإضاءة على أوجه النقص إن وجدت، عبر استطلاع آراء مجموعة غير منتقاة من المواطنين؛ يقدمون ما في جعبتهم ليكون عمل هذه الوزارة أو الهيئة الاتحادية أفضل مما هو عليه، وقد تكون ضمنها اقتراحات لعل صاحب القرار يلتقطها فيحولها إلى واقع ملموس.

في كل حلقة نستطلع آراء مجموعة من أبناء الوطن تحت بند أو سؤال واحد: ماذا تريد من الوزارة/‏‏ الهيئة ليكون عملها على أكمل وجه؟ وتركنا لهم الإجابة.

هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، مؤسسة أكبر بكثير من أن تحصر إنجازاتها بمجموعة كلمات، فيدها الطولى وصلت إلى شرق الدنيا وغربها دون النظر إلى دين أو لون أو عرق، فقط تمد يدها للإنسان أينما حل وأينما أصيب بنكبة، أو احتاج.

وبالتزامن مع أزمة فيروس كورونا عززت الهيئة من جهودها على الساحة المحلية والدولية، وتبنت العديد من البرامج والمبادرات الجديدة واستجابت لنداءات إنسانية مختلفة وسعت لاستقطاب المانحين والمتبرعين لتوجه مساهماتهم لحماية المجتمع من الفيروس وتداعياته الصحية.

المواطنون طالبوا الهيئة في استطلاع ل ”الخليج 365” بمواصلة تعزيز جهودها في تقديم يد المساعدة للمحتاجين وتقديم كافة أشكال الدعم للفئات المحتاجة في المجتمع بحيث يتم تركيز توجيه المساعدات لمستحقيها محلياً، ما يتطلب توسيع شراكات الهيئة مع القطاع الخاص في إطار المسؤولية المجتمعية لزيادة المستفيدين من مساعدات الهلال ودعم جهود العطاء الإنساني. كما طالبوا بمساعدة الغارمين وأرباب الأسر الذين أنهيت خدماتهم والذين تضرروا، والوصول للمستحقين الحقيقيين للمساعدات، فضلاً عن استثمار قدرات الأرامل والمطلقات ودعم مرضى السرطان نفسياً، ومساعدة زوار الدولة غير القادرين على تسديد مصروفات علاجهم.



ساعات تطوع



قال بندر الهاجري: يحتاج فريق المتطوعين الخاص بهيئة الهلال إلى ربطه بالمنصة الوطنية للتطوع حتى يستفيد متطوعو الهلال من ميزات المنصة، وهذا من شأنه أن يسهل على المتطوعين المسجلين في المنصة تأكيد قضائهم ساعات تطوعية، والتي باتت من متطلبات التخرج في عدد من الكليات، لكن متطوعي الهلال الأحمر يصعب عليهم ذلك ويحتاجون إلى استخراج شهادة «إلى من يهمه الأمر»، وهذه الشهادة تمنح لمتطوعي الهلال وفق رسوم، ومن الأفضل تقديمها لهم مجاناً لأنهم يساهمون بوقتهم وجهودهم في مساعدة الهيئة لتنفيذ برامجها.

وتابع: منذ سنوات تنفذ المؤسسات الإنسانية مشروع إفطار صائم من خلال إقامة الخيام الرمضانية، وبالتزامن مع أزمة كورونا قامت المؤسسات بتوزيع المير الرمضاني على الأسر المحتاجة وتوزيع الوجبات في عدد من المواقع والمقرات العمالية.

ودعا إلى الاستمرار في تنفيذ إفطار صائم بهذه الصورة خلال أشهر رمضان المقبلة بعد انقضاء الأزمة.



تعليم جامعي



أكد علي بالخير النعماني أن هناك العديد من الطلبة الخريجين عاطلون ويبحثون عن عمل، وفي ظل أزمة فيروس كورونا من الصعب عليهم تحصيل أعمال وأن الهيئة يمكنها أن تكون همزة وصل بين الخريجين وشركات القطاع الخاص التي يمكن أن تقدم لهم دورات تدريبية.

وقال: ارتفاع تكاليف التعليم الجامعي يؤدي إلى تشتت شمل العديد من الأسر غير القادرة على الوفاء برسومه، وهناك إمكانية تنسيق الهيئة مع الجامعات لتخفيض رسوم هؤلاء الطلاب بقدر الإمكان، وأن تسعى لزيادة الدعم المقدم للطلاب، وفق شروط تحددها الهيئة. وأضاف: تقدم الهيئة مساعدات متنوعة للعديد من الفئات، إلا أن فئة الغارمين والعاجزين عن الوفاء بمبالغ اقترضوها يجب الوقوف إلى جانب أقرادها وفق اشتراطات تحددها الهيئة، وهذه الفئة تضررت كثيراً بسبب أزمة فيروس كورونا، والعديد من الأشخاص اقترضوا أموالا قبل الأزمة وبالتزامن مع الأزمة خسروا أعمالهم وأصبحوا عاجزين عن السداد.



توجيه المساعدات



طالب فيصل آل علي الهيئة بتركيز جهودها على الوضع المحلي لدعم المقيمين في الدولة الذين أنهت شركاتهم ومؤسساتهم خدماتهم نظراً لتضررها من الأزمة، ويجب توجيه المساعدات إلى هذه الفئة إلى أن يغادروا الدولة أو يحصلوا على فرص عمل بديلة تمكنهم من الإنفاق على أسرهم.

وقال: العديد من معيلي الأسر قام أرباب أعمالهم بتخفيض رواتبهم بالتزامن مع الأزمة، والعديد منهم أصبحوا غير قادرين بعد ذلك على توفير احتياجات أسرهم الأساسية، وتوجيه المساعدات لهذه الفئات يزيد من التلاحم والتكاتف المجتمعي.



أثاث مستعمل



أكد خالد الكيمومي أن الهيئة تعمل عبر مشروع «حفظ النعمة» على جمع الأثاث المستعمل وإعادة توزيعه على المحتاجين إلا أن العديد من الأسر لا تعلم شيئاً عن هذه الخدمة وتلقي بأثاثها أمام المنزل ليجمعه العاملون في قطاع النفايات أو يلتقطه العمال المارة ويحملونه لبيعه في سوق الأثاث المستعمل والاستفادة منه.

طالب بتوسيع نطاق التسويق لجهود الهيئة بهذا الشأن وتوعية أفراد المجتمع بالتبرع بالأثاث السليم في حال رغبتهم في تجديد أثاثهم بدلا من التخلص منه أمام المنازل، وهناك أسر متعففة تحتاج لهذا الأثاث وستدخل البهجة نفوسهم في حال منحه لهم.



جوائز



قال عبد الله صالح المصعبي: طرح جوائز تشجيعية للمتطوعين سيساهم في استقطاب أكبر عدد منهم لخدمة الصالح المجتمعي، وعقد محاضرات لهم بالتعاون مع متخصصين في مجالات مختلفة سيساهم في صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم بما يعود بالنفع على الجهود التطوعية. وأضاف: التواصل مع المتعاملين المتقدمين لطلبات المساعدات عبر مركز الاتصال التابع للهيئة يسهل مساعدتهم ودعمهم، لذا من الأفضل أن يواصل مركز الاتصال الخاص بالهيئة عمله واستقبال استفسارات وطلبات مساعدات المتعاملين طوال اليوم، وألا يقتصر عمله صباحاً.



شراكات وتخصص



رأت شمس عبد الله الطائي أن توسيع شراكات الهيئة مع القطاع الخاص سيساهم في زيادة المستفيدين من مساعدات الهلال ودعم جهود العطاء الإنساني، لاسيما للمقيمين على أرض الخير. وقالت: مساعدات الهيئة تحتاج إلى التخصص بشكل أكبر، فبدلا من تقديم مساعدات تعليمية لدعم الطلبة يجب التنسيق مع المدارس لتخفيض رسوم الطلاب المتعثرين، وفتح المجال للمتطوعين ليقوموا بمساعدة الطلاب في دروسهم، وكذلك في المجال الصحي من خلال التنسيق مع المستشفيات والمراكز الطبية لإعفاء غير القادرين.



دورات تدريبية

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قالت العنود عبيد الشميلي: العديد من طلاب الجامعات المتفوقين والخريجين يرغبون في تقديم المساعدات العلمية للطلاب الأيتام أو المتعثرين، للمساهمة في رفع مستوياتهم الدراسية ولكن لا توجد آلية يمكن من خلالها مساعدتهم حتى لو كان تقديم المساعدات افتراضياً بالتزامن مع أزمة كورونا.

وأضافت: العديد من الطلاب يحتاجون إلى دورات تدريبية بعد التخرج لتأهيلهم لسوق العمل وبدون هذه الدورات تكون فرصهم محدودة، ولكن عادة ما تكون الدورات مرتفعة الأسعار فيصعب على العديد من الطلاب من الأسر محدودة الدخل الالتحاق بها.



خريطة بحث



قال عبد العزيز الجابري: تتعرض العديد من الأسر إلى أحداث مفاجئة تؤثر على حياتها وتجعلها أكثر احتياجاً للمساعدات، إلا أنها تتعفف وتستحيي، ومن هنا يأتي دور الهيئة في تكوين خريطة بحث عن المتعففين الحقيقيين المستحقين للمساعدات، وحصر هذه الأسر بالتعاون مع الجهات المعنية.

وتابع: حادث الوفاة المفاجئ يؤثر على توازن العديد من الأسر لاسيما إذا كان المتوفى هو معيل الأسرة، ومن هنا يجب مساعدة أسر المتوفين لاسيما الأسر محدودة الدخل.



خصوصية



لفت حسن مراد الأحمدي أن هناك العديد من الأسر تحتاج إلى مساعدات ولا تطلب وهو ما يصعب مهام تقديم مساعدات لها، ويؤكد ضرورة البحث عن المتعففين لتقديم الدعم المناسب لهم، وعلى جيران ومعارف الأسر المتعففة إبلاغ هيئة الهلال الأحمر عنها، حتى تقدم لها الدعم المناسب دون أن تطلبه، ويجب تقديم المساعدات لها بصورة تضمن خصوصياتها، دون لفت انتباه محيطها الاجتماعي بأنها تتلقى مساعدات من مؤسسة إنسانية حفاظاً على مكانتها ووضعها الاجتماعي وسط جيرانها ومعارفها.



تأمين صحي



تطرقت الدكتورة مواهب الودامي إلى تعزيز المساعدات الطبية لهيئة الهلال مشيرة إلى معاناة كثيرين من الأفراد ممن ليس لديهم تأمين صحي أو من زوار الدولة الذين يتعرضون لحالات صحية طارئة، وأن هناك إمكانية لتعاون الهيئة مع المستشفيات الحكومية والخاصة لإعفاء عدد من الحالات الأكثر تضرراً بهذا الشأن. وأضافت: بالتزامن مع أزمة كورونا يبذل الكادر التمريضي جهوداً حثيثة للتصدي لهذا العدو، ولكن العديد من المنتمين لهذا الكادر ذوو دخل محدود، ويعانون في دفع الرسوم الدراسية لابنائهم، لذا لابد من دعمهم.



متطوعون للأزمات



قال عبد الرحيم محمد آل علي: الهلال هيئة سباقة بالخير ولها دور كبير داخل الدولة وخارجها، وبعد انتهاء أزمة كورونا يمكن عقد محاضرات لتدريب وتأهيل فرق من المتطوعين للاستعانة بجهودهم في أوقات الأزمات والكوارث.

وتابع: إشراك طلاب وطالبات المدارس والجامعات بآرائهم حول جهود هيئة الهلال الأحمر، سينتج عنه تعزيز أفكار ومشروعات وجهود الهيئة على الساحة المحلية، ويجب على الآباء في المجتمع تشجيع الأبناء على المشاركة في الجهود التطوعية التي تخدم وطننا الغالي.



مرضى السرطان



ذكرت جميلة الشمس أن إصابة أي شخص بالمرض تؤثر على صحته النفسية ويكون الوضع أصعب لدى الحالة النفسية للأطفال، لذا يمكن للهيئة أن تدرب عدداً من المتطوعين على تقديم دعم نفسي للأطفال المرضى، لاسيما مرضى السرطان بما يؤثر عليهم إيجابياً، كما يمكن تقديم ذلك الدعم النفسي للعديد من الفئات كفئة أبناء العاملين في خط الدفاع الأول والمسنين. وأضافت: يستحيي المتعففون من الحصول على المساعدات مباشرة لذا يمكن توفير عدد من المعارض يتم تقديم فيها الملابس والاحتياجات المنزلية المختلفة بأسعار رمزية يستطيعون دفعها.



أصحاب الهمم



قالت جميلة عبد الرحمن المنصوري: أصحاب الهمم المنتمون إلى أسر مواطنة يجدون الدعم الملائم في كافة القطاعات وتسعى العديد من الجهات إلى توظيفهم وتأهيلهم ودمجهم مجتمعياً، إلا أن أصحاب الهمم المنتمين لأسر مقيمة بالدولة يحتاجون إلى مد يد العون لهم ولأسرهم بشكل أكبر.

وأضافت: تكاليف رعاية أصحاب الهمم في المراكز الخاصة تفوق قدرات العديد من الأسر المقيمة، وأتطلع إلى أن يعمل المجتمع والهيئة على تقديم الدعم اللازم لهذه الفئة كل منا وفق قدراته.



أرامل ومطلقات



أكد محمد العوامي المنصوري أن الاستثمار في العنصر البشري هو أنجح استثمار يمكن القيام به، وأن الفضل في تقديم المساعدات المالية هو تعليم الشخص مهنة توفر له مصدر دخل ثابتاً ينفق منه على نفسه وأولاده.

وقال: بالإضافة إلى توجيه المساعدات للأرامل والمطلقات يجب استثمار أفكارهم وقدراتهم في مشروعات صغيرة ومنتجة، والتأكيد على أنهم فئات فاعلة ومؤثرة بما يعود بالنفع على المجتمع ويحسن في الوقت ذاته من حالتهم النفسية ويوفر مصدر دخل يلبي متطلباتهم المعيشية.