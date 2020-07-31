جونسون: بريطانيا سيطرت على «كورونا».. والجائحة لم تنته



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن مرض كوفيد-19 بات الآن تحت السيطرة إلى حد ما في المملكة المتحدة، لكن عودة زيادة حالات الإصابة في بعض الدول الأوروبية جعلت من الواضح أن الجائحة لم تنته بعد.

وأضاف جونسون أمس الخميس «حقق هذا البلد نجاحاً كبيراً الآن في تقليل عدد هذه الوفيات المأساوية، وأصبحنا نسيطر إلى حد ما على الأمر في الوقت الحالي». لكنه دعا إلى مواصلة الحفاظ على التركيز والانضباط ومحاربة التوهم بتجاوز الأزمة بشكل نهائي لأنها لم تنته بعد.

من جانبه، قال وزير الصحة مات هانكوك إن الحكومة قلقة من حدوث موجة تفشٍ ثانية في أوروبا. وذكر أن بريطانيا تعمل على تقليص مدة الحجر الصحي للقادمين من إسبانيا، لكن ليس هناك تغييرات وشيكة. وحث المواطنين على البقاء ملتزمين بإرشادات التباعد الاجتماعي.

وفي واشنطن أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أنه يتعين على الأعضاء والموظفين وضع الكمامات للوقاية من العدوى. وأضافت في كلمة لها أنه سيتم السماح للأعضاء برفع الكمامات عند مخاطبة المجلس. وقالت إنها تمتلك السلطة لمطالبة الضابط المسؤول عن إنفاذ القانون بمجلس النواب بإخراج أي عضو يخالف آداب اللياقة و«ترى الرئيسة أن عدم وضع الكمامة يمثل انتهاكاً خطيراً لآداب اللياقة». وأوضحت أنه سيتم توفير كمامات عند أماكن الدخول إلى المجلس للأعضاء الذين ينسون إحضارها.

يجيء ذلك فيما، استمرت سلطات دول أوروبا الشمالية من السويد والدنمارك والنرويج إلى فنلندا وأيسلندا في الإحجام عن استخدام الكمامات رغم أن استخدامها بات شبه معمم في العالم. وذكرت الإحصاءات أن إصابات العالم تخطت حاجز ال17 مليون إصابة أكثر من نصفها في ثلاث دول هي الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

وأعلنت وزارة الداخلية الإيطالية أن الأزمة الصحية «تولّد تدفقاً استثنائيّاً للمهاجرين الاقتصاديين». وأشارت الوزارة إلى أن وصول المهاجرين إلى السواحل الإيطالية قد تضاعف في وقت قصير جداً، مشيرة إلى قوارب صغيرة تعبر البحر المتوسط من سواحل شمال إفريقيا دون أن يتم اعتراضها. وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو «يجب على الاتحاد الأوروبي التعامل مع هذه القضية على الفور»، والعمل على توزيع الوافدين الجدد و«بخاصة خلال هذه المرحلة من المخاطر الصحية العالية».

وأمرت وزارة الصحة الصينية السلطات المحلية بإجراء فحوص دورية للكشف عن الفيروس في أسواق الجملة في إطار جهود شاملة لاحتواء انتشار الفيروس. وسجلت هونج كونج 149 إصابة جديدة الخميس، وهو مستوى قياسي للحالات اليومية، منها 145 إصابة محلية وحذرت السلطات من أن المدينة تواجه فترة حرجة في محاولتها لاحتواء التفشي.

(وكالات)