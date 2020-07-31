شكرا لقرائتكم خبر عن عيدنا في سلامتنا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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كل عام وأنتم بخير وعساكم من عواده، أعاده الله على أمتنا الإسلامية باليمن والبركات، وأمتنا العربية وقد تحققت أحلامها بالوحدة الكبرى من محيطها إلى خليجها، راكبة مسبار الأمل مع أشقائها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقطار التنمية ينتقل من محطة إلى أخرى بلا توقف، يحقق الأمن الغذائي لشعوبها ويرفع من مستواها المعيشي.

يطل عيد الأضحى المبارك على الإمارات بحال شديد الاختلاف، في ظل تعرضها ودول العالم لهجمة فيروس كورونا الوبائي الخطير، الذي كاد أن يشل الحياة على وجه الكرة الأرضية لسرعة انتشاره وقدرته على البطش، لولا حكمة ونبوغ قيادتنا التي استشعرت الخطر قبل غيرها واستعدت له بكل الإمكانيات بعد أن نبهت كثيراً من دول العالم لخطورة ما هو آت.

في الإمارات، تعودنا صبيحة عيد الأضحى أن نصلي صلاة العيد، ونضحي بما قسم الله، ونتزاور ونتعايد مع الأهل والصحبة وصلة الرحم والجيران، ونجتمع ظهراً حول الموائد العامرة وغيرها.

الفرحة مطلوبة، فنحن في أيام عيد مفترجة، قريبة إلى النفس والوجدان، لكنها للأسف هذا العام مشروطة بسبب كورونا، فكل الفرحة تتحقق إذا تمكنا من تحقيق سلامتنا وحافظنا أيضاً على سلامة الآخرين، بالالتزام بالشروط والنواهي والتعليمات والإجراءات التي وضعتها السلطات المختصة والصحية والأمنية.

فرحتنا في سلامتنا التي يمكن أن نصل إليها بالالتزام الواعي والدقيق، فنذهب إلى صلاة العيد وفق الضوابط المحددة لها، ونلتزم بالذبح في الأماكن المخصصة لذلك للحفاظ على الصحة، حيث الذبيحة تخضع مسبقاً للفحص البيطري، ونحافظ على التباعد الاجتماعي مع أقرب الواقفين إلينا وأصحاب العلاقة معنا.

سلامتنا في إلغاء العيدية، خاصة الورقية التي قد تكون ملوثة من طول التداول، وتجنب التزاور كذلك إلا في أضيق الحدود وبأشد طرق الوقاية صرامة، مع الالتزام بلبس الكمامات والمحافظة على نظافة الأيدي، وأخيراً التعقل فيما يتناول المرء من طعام دسم.

نحن نعيش أصعب مراحل المواجهة مع كورونا، وكلما أنجزنا زادت الصعوبة في الحفاظ على المنجزات والانطلاق لتحقيق أخرى جديدة لتضاف إلى الرصيد.

الصعوبة الأكبر أننا استأنفنا البناء والانطلاق نحو المستقبل، ولم تتوقف أيدينا عن الزناد في حربنا ضد كورونا، معتمدين على أننا بتنا نتشرب تدريجياً ثقافة الوقاية مع استمرار الحياة، وخطواتنا الاحترازية ليست ثقيلة ولا متعبة، إنها جزء من الحفاظ على الصحة الشخصية للإنسان، وتعودنا على العلاقات الأسرية المحببة للنفس والتي تكاد تكون نموذجية في المرحلة الحالية.

كل عام وأنتم بخير، والنصر حليفكم في كل خطواتكم.