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خادم الحرمين يغادر المستشفى

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الديوان الملكي السعودي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد غادر، أمس الخميس، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض؛ بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية.

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