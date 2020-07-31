احتجاجات لبنان تتجدد ضد انقطاع الكهرباء وتطالب بإطلاق معتقلين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت:”الخليج 365”

نوّه رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أمس الخميس، بالعلاقات اللبنانية الفرنسية العميقة والمتجذرة في التاريخ، وفي القيم المشتركة، بينما دعا قائد الجيش، العماد جوزيف عون، إلى الابتعاد عن السياسة، والطائفية، مشيراً إلى أن الشعب اللبناني لديه ملء الثقة بالمؤسسة العسكرية التي ستكون على قدر هذه الثقة، في وقت تواصلت الاعتصامات في أكثر من منطقة اعتراضاً على التقنين في التيار الكهربائي، ومطالبة بالإفراج عن ناشطين.

وتابع دياب مع وفد من السفارة الفرنسية في بيروت، المباحثات التي أجراها وزير الخارجية الفرنسية، جان إيف لودريان، في بيروت منذ أيام، وأشار إلى أنه يتم درس عرض فرنسا تقديم مساعدة تقنية على المستوى المالي، منوهاً بالعلاقات اللبنانية الفرنسية العميقة، والمتجذرة في التاريخ، وفي القيم المشتركة، معرباً عن تطلع لبنان إلى تعزيز علاقات التعاون بين البلدين على الصعيد الثنائي، وعلى الصعيد الدولي، ولا سيما في إطار المنظمات الدولية، مؤكداً أن زيارة الوزير لودريان تأتي في سياق تلك العلاقة التاريخية التي تجمع بين البلدين.

من جهة أخرى، شدد العماد جوزيف عون، على أن هناك تحديات عدة بانتظار الجيش من مواجهة انتشار «كورونا»، إلى حفظ أمن التظاهرات والأزمة الاقتصادية، والمعيشية، وقال خلال تفقده الكلية الحربية: إن الجيش يعمل تحت ضغط كبير وطريقه مملوء بالصعوبات، ولن يؤثر الوضع المعيشي في معنوياتنا، وستبقى مهمتنا الأساسية حماية بلدنا، وشعبنا. لن ننجرّ وراء الاستفزازات، وسنظل ثابتين على قناعاتنا. معرباً عن فخره بالدورة المتخرجة ،وما حققته من نتائج ممتازة على صعيد التدريب.

في غضون ذلك، نظمت مجموعات من المحتجين، وأهالي الموقوفين عمر البقاعي، ووئام بارودي، تحركاً أمام قصر العدل في بيروت للضغط على القضاة لإخراج الموقوفين اللذين أعيد توقيفهما بعد توسع التحقيق معهما في حوادث 12 و13 يونيو/ حزيران الماضي.

وتجمع عدد من المحتجين أمام شركة الكهرباء في جونية شرقي بيروت، احتجاجاً على الانقطاع المستمر للكهرباء عن المنطقة. وفي صيدا، قطع محتجون الطريق عند تقاطع ايليا على الأوتوستراد الشرقي، بإشعال الإطارات احتجاجاً على انقطاع الكهرباء، والمياه عن مدينة صيدا.

وفي طرابلس، قطع أصحاب مراكب النزهة البحرية السياحية في مدينة الميناء، الكورنيش البحري، بحاويات النفايات، واضرموا النيران فيها، احتجاجاً على قرار وزير الداخلية منعهم من العمل خلال هذه الفترة.