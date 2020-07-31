نـواب فـي برلمـان تونـس: الغنـوشـي فقـد شـرعيتـه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تونس: ”الخليج 365”

شدد نواب في البرلمان التونسي عقب جلسة التصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان، إن راشد الغنوشي فقد بالفعل جزءاً كبيراً من شرعيته رغم إفلاته من النتيجة.

وكان الحظ إلى جانب الغنوشي في نتيجة الاقتراع في البرلمان أمس الخميس، بعد أن سجلت الجلسة المخصصة للتصويت غياب قرابة نصف عدد النواب وهو ما أثر فعلاً في نتيجة الاقتراع.

ووصل عدد المصوتين على سحب الثقة 97 نائباً،وهي نتيجة أقل من الأغلبية المطلقة المطلوبة (109 أصوات)، فيما صوت 16 نائباً ضد اللائحة، وبلغ عدد الأوراق الملغاة 18، والأوراق البيضاء 2.

واختلف النواب حول طريقة التصويت، ففيما دافع البعض عن إقامة «خلوة» قبل المرور إلى الصندوق لأجل ضمان السرية بشكل أكبر، عارض آخرون هذا الإجراء لأن الأمر لا يتعلق باقتراع عام.

وكانت 3 كتل نيابية، قد حذرت من محاولة إفشال جلسة التصويت على عريضة سحب الثقة، فيما استنكرت الضغوط على بعض النواب للتأثير على تصويتهم، بما فيها تقديم عروض بمبالغ مالية.

وحمّلت أحزاب «الكتلة الديمقراطية» و«الإصلاح» و«تحيا تونس» في بيان مشترك مجلس النواب مسؤولية تسيير الجلسة والالتزام الكامل بتطبيق النظام الداخلي، مستنكرة ما سمته بالضغوط على عدد من النواب للتأثير على تصويتهم.

وامتنع نواب كل من كتلة «حركة النهضة» و«كتلة ائتلاف الكرامة» عن التصويت على اللائحة المقدمة من 73 نائباً لسحب الثقة من الغنوشي، حسبما ذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وبينما اعتبر الغنوشي عقب التصويت، أن النتيجة تعد تجديداً للثقة في شخصه وانتصاراً للديمقراطية في تونس، فإن النواب الذين تقدموا باللائحة اعتبروا شرعية الغنوشي قد تآكلت.

وقالت النائبة عن «الحزب الدستوري الحر» عواطف قريش: «الغنوشي سقط سياسياً حتى وإن لم تنجح عملية سحب الثقة».

وأكد رئيس كتلة حزب «تحيا تونس» مصطفى بن أحمد، إن رئيس البرلمان فقد الكثير من شرعيته ولم يعد شخصية توافقية قادرة على التجميع في المؤسسة التشريعية، خاصة بعد تصويت 97 نائباً لسحب الثقة منه. وأضاف أن النواب عبروا عن مواقفهم بكل ديمقراطية وإرادة حرة رغم عديد الضغوط، مشيراً إلى أن النتيجة إيجابية جداً بعد تدحرج الأغلبية التي منحت الغنوشي الثقة في بداية الدورة النيابية.

من جهته عبر رئيس «كتلة الإصلاح» حسونة الناصفي عن استغرابه من طريقة تصويت عدد آخر من النواب (18 ملغاة و2 بيضاء) على اللائحة، قائلاً إن نواباً أخلّوا بتعهداتهم واختاروا أن يختبئوا وأن لا يتحملوا مسؤولياتهم.

وشدد رئيس «كتلة الإصلاح»، على أن نتيجة التصويت هي رسالة مضمونة إلى رئيس المجلس، وهي رفض 97 نائباً رئاسته، ومن لا يتلقى هذه الرسالة فهو لا يفقه في السياسة شيئاً. مضيفاً: «إن تبعات هذه الجلسة ستكون إيجابية والتغير ليس وليد لحظة وهو يتطلب عملاً يومياً لا ينتهي بمجرد انتهاء الجلسة العامة، بل التغيير هو جهد يومي مستمر.

كما اعتبر رئيس «كتلة الديمقراطية» هشام العجبوني، أن الغنوشي فقد أهليته ومشروعيته على رأس البرلمان نظراً لعدد المصوتين مع لائحة سحب الثقة منه.