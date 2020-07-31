مفاجآت صيف دبي.. مزيد من العروض التسويقية والهدايا

تقدم مفاجآت صيف دبي المزيد من العروض الترويجية والصفقات الاستثنائية للمتسوقين، وتدعوهم إلى اغتنام الفرصة والاستمتاع بفعالياتها وعروضها المتنوعة.

ويمكن لزوار دبي مول الاستمتاع بتجارب التسوق الصيفية مع عرض مليونير سكاي واردز طيران الإمارات في دبي مول. ويسري العرض حتى 22 أغسطس، ليتيح للمقيمين والزوار فرصة الفوز بمليون نقطة من برنامج الولاء سكاي واردز طيران الإمارات عبر تحميل تطبيق دبي مول على هواتفهم ومسح إيصالات التسوق أو الترفيه أو الأطعمة والمشروبات التي تصل قيمتها 350 درهماً. وسيحصل أحد سعداء الحظ على مليون نقطة من برنامج سكاي واردز طيران الإمارات في كل أسبوع طوال مدة العرض.

كما يستضيف دبي مول عرض «أنفق واربح» من إعمار الذي يمنح المتسوقين فرصة الفوز ببطاقتي هدايا من إعمار بقيمة 10 آلاف درهم كل أسبوع عند إنفاق 300 درهم. وعند تنزيل تطبيق دبي مول، سيتمكن الزوار من المشاركة في لعبة «امسح واربح» التي تقدم جوائز يومية على مدار 30 يوماً خلال مفاجآت صيف دبي. وسيحصل المتسوقون أيضاً حتى 16 أغسطس على مكافآت وعروض يومية حصرية تتوافر في أفضل وجهات التسوق والمطاعم وأماكن الترفيه في دبي مول.

وسيحصل أعضاء برنامج U للمكافآت من إعمار على فرصة الفوز بقسائم تسوّق وإقامات فندقية ووجبات عشاء رومانسية في مطاعم وعروض الترفيه العائلي، عند إنفاق 200 درهم عبر بطاقة U للمكافآت من إعمار في مراكز التسوق ضمن مشاريع إعمار ودبي مارينا مول. ويدخل الأعضاء تلقائياً السحب الذي سيستمر لغاية 13 أغسطس.

وتشهد مفاجآت صيف دبي في 30 يوليو الجاري تخفيضات فلاش سيل تصل إلى 90% على مجموعة واسعة من المنتجات من أبرز العلامات التجارية. ويتوفر هذا العرض خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك فقط، في مختلف مراكز التسوّق المشاركة في أنحاء دبي.

أما زوار منطقة السيف، مشروع الواجهة المائية المميزة من مراس، فيمكنهم الفوز بتجربة إقامة ضمن عرض أمسيات صيفية منعشة على ضفاف الخور لغاية 29 أغسطس، حيث يمكن لأفراد العائلات تحميل تطبيق مكافآت مِراس وإنفاق مبلغ 350 درهماً في السيف، والدخول في سحب للفوز بجوائز فورية وتجارب إقامة فاخرة في فنادق هيلتون الفاخرة بمنطقة السيف. كما تقدم مفاجآت صيف دبي باقة واسعة من العروض الترويجية يومياً، لتتيح فرصة الفوز بجوائز كبرى لمجموعة من المتسوقين المحظوظين.

وبالإضافة إلى العروض الرائعة، يمكن لحاملي بطاقات بنك رأس الخيمة الوطني استرداد 25% نقداً خلال مفاجآت صيف دبي، وذلك عبر إرسال رمز DSS إلى الرقم 7010 من رقم الهاتف المسجل لدى البنك وإجراء 75 عملية شراء كحد أدنى بأيّ قيمة. وسيحظى المتسوقون بفرصة لاسترداد مبلغ يصل إلى 250 درهماً كحد أقصى.

اتصالات

وتقدّم اتصالات لعشاق الإلكترونيات تخفيضات بنسبة 80% على أسعار الأجهزة والإكسسوارات، بالإضافة إلى جوائز بقيمة 250 ألف درهم.

شير مليونير

وتشكل سحوبات شير مليونير إحدى أهم فعاليات مفاجآت صيف دبي لهذا العام، حيث تستمر لغاية 22 أغسطس في مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة، لتتيح لستة متسوقين الفوز بمليون نقطة من برنامج المكافآت شير، وذلك عند إنفاق مبلغ 300 درهم والاحتفاظ بإيصالات الشراء ومسحها عبر تطبيق شير للمشاركة في السحب. ويمكن للفائزين استخدام النقاط التي تبلغ قيمتها الإجمالية 600 ألف درهم في أي من مراكز التسوق المشاركة. بينما ستجري السحوبات للفوز بمليون نقطة من برنامج المكافآت شير في 1 و8 و15 و24 أغسطس، ويمكن للمتسوقين الدخول في السحب لغاية 22 أغسطس.

سيتي سنتر ديرة

كما يستضيف سيتي سنتر ديرة ألعاب ،مفاجآت سيتي سنتر، حيث يحظى المتسوقون عند إنفاق 300 درهم بفرصة دخول سحب للفوز بجوائز رائعة وذلك من خلال رمي حجر النرد. وإذا كان الرقم الظاهر على حجر النرد مماثلاً لعدد العلب المعروضة، سيفوز المتسوقون ببطاقات هدايا من مركز التسوّق أو جوائز من أبرز المحال التجارية. وسيحظى المتسوقون بفرصة المشاركة في اللعبة يومياً حتى 26 أغسطس.

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ابن بطوطة مول

أما زوار ابن بطوطة مول، فيمكنهم الدخول في سحب للفوز بالجائزة الكبرى وهي عبارة عن سيارة بقيمة 96 ألف درهمٍ حتى 29 أغسطس، وذلك عند إنفاق مبلغ 200 درهم في أي من متاجر المول، بالإضافة إلى العديد من الجوائز المجزية مثل قسائم التسوق والمطاعم والتجارب الترفيهية. سيجري السحب على سيارة جي أيه سي جي إس 8 الرياضية التي تشكل خياراً مثالياً للعائلات، بالتعاون مع شركة قرقاش للسيارات والتجارة العامة، في 29 أغسطس.

كما يمكن لعشاق ليغو المشاركة في فعالية ليغو بلاست في ابن بطوطة مول، ليضيفوا إسهاماتهم على لوحة المريخ التي سيستمر بناؤها حتى 15 أغسطس. وسيحصل المتسوقون على مجموعة ليغو عند إنفاق 50 درهماً في أي من منافذ المأكولات والمشروبات في مركز التسوّق، والتي يمكن استخدامها لإضافة لمسة على اللوحة الجدارية. ويحصل المتسوقون في المتاجر التابعة لمجموعة مراكز التسوق في دبي عند شرائهم بقيمة 200 درهم من أي من المتاجر على فرصة الفوز بجوائز كبيرة تبلغ 4 آلاف درهم يومياً خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وفي 26 أغسطس، سيتم السحب على سيارة كاديلاك بالتعاون مع الكندي للسيارات، حيث سيحظى المقيمون والزوار بفرصة للفوز بسيارة كاديلاك CT5 من طراز 2020 عند إنفاق 100 درهم في سوق مدينة جميرا أو ذا ووك في جميرا بيتش ريزيدنس ويتم عرض السيارة الرائعة، التي تصل قيمتها إلى 175 ألف درهم، في سوق مدينة جميرا أو ذا ووك في جميرا بيتش ريزيدنس حتى تاريخ السحب.

نخيل مول

ويمكن لزوار نخيل مول الحصول على فرصة الفوز بقسائم بقيمة 25 ألف درهم كل يوم ثلاثاء من الجهاز الضخم الذي يضم كرات الجوائز. وستجري سحوبات منتصف الأسبوع خلال مفاجآت صيف دبي أسبوعياً، لتتيح فرصة الفوز بقسائم تسوق تبلغ قيمتها الإجمالية 175 ألف درهم. ويمكن للمتسوقين الحصول على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى كل يوم خميس عند إنفاق مبلغ 250 درهماً.

فستيفال

ويقدم كل من دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا أفضل العروض للمتسوقين مع تخفيضات من 50% حتى 90% حتى 29 أغسطس على تشكيلة واسعة من المنتجات. كما سيحصل أحد المتسوقين المحظوظين على فرصة الفوز بقسائم بقيمة ألف درهم يومياً، وذلك عند إنفاق مبلغ 200 درهم في سوق فستيفال. وسيحظى المتسوقون عند إنفاق 300 درهم في أي من متاجر دبي فستيفال سيتي مول بفرصة لدخول السحب على واحدة من سيارات ليكزس 2020.

160 متجراً

كما يشارك 160 متجراً في تقديم عروض ترويجية وتخفيضات هائلة في مختلف أنحاء دبي تشمل الأزياء والمفروشات والنظارات والإكسسورات وغيرها الكثير.