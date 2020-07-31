عطلة العيد وعروض المهرجانات ترفعـان مبيعـات التجزئـة

سجلت متاجر التجزئة ومراكز التسوق في الإمارات، ارتفاعاً ملحوظاً في حجم المبيعات خلال الأسبوع الماضي لتصل ذروتها، أمس الخميس؛ حيث اكتظت المراكز والمولات بأعداد كبيرة من المتسوقين الذين سارعوا لشراء احتياجات عيد الأضحى المبارك، والاستفادة من العروض والخصومات التي تقدمها المحال التجارية.

وشهدت المراكز التجارية منذ يوم الأحد الماضي، ارتفاعاً مضطرداً في أعداد الزوار على مدار اليوم ووصل الازدحام إلى الذروة خلال ساعات مساء أمس، ويأتي ذلك في ظل أهمية مراكز التسوق كوجهة مثالية للترفيه والتسوق خاصة خلال مواسم الأعياد؛ حيث عادة ما تحفل بالعروض والتخفيضات الواسعة والفعاليات والأنشطة الترفيهية المتنوعة، وتنافست المحال التجارية والمطاعم ومراكز التسوق على تقديم عروض ترويجية متنوعة وجوائز عدة للزوار بما يشمل المبالغ النقدية وبطاقات الهدايا وتذاكر السينما وغيرها.

يتواصل الإقبال الكبير من الزوار والمتسوقين، وتحديداً من العائلات التي تتخذ من هذه المراكز وجهة تسوق وترفيه في الوقت الذي يحد ارتفاع درجات الحرارة من خيارات الترفيه الخارجي، فيما تتنوع خيارات الزوار ما بين قضاء حاجات شرائية بمناسبة العيد وموسم الإجازات في ظل طرح تخفيضات متنوعة وكبيرة، إلى الإقبال على الأماكن المخصصة للأطفال والمطاعم، إلى جانب الاستفادة من العروض الترفيهية المتنوعة التي تشهدها الدولة وتنافست على تقديمها مراكز التسوق. وتحرص مراكز التسوق في الدولة على توفير أجمل الأجواء، لاسيما خلال عيد الأضحى المبارك، وقد قام العديد منها بتنظيم فعاليات وأنشطة متنوعة، فيما قامت بوضع الترتيبات اللازمة لاستقبال الأعداد الكبيرة المتوقعة من السياح والزوار والمتسوقين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.



وجهة سياحية عالمية



وتسهم مراكز التسوق في ترسيخ مكانة الدولة كوجهة مفضلة للتسوق وقضاء إجازات مفيدة ومسلية بصحبة كافة أفراد العائلة، واستقطاب زوار وسياح من مختلف أنحاء العالم، وخصوصاً من دول مجلس التعاون الخليجي، باعتبارها وجهة مهمة على خريطة السياحة العالمية. مبيعات قوية ويبحث قطاع التجزئة مبيعات قوية خلال فترة العيد في كل عام؛ حيث تزداد فيها أعداد الزوار والمشترين الذين يتسوقون لشراء الهدايا أو الترفيه عن أنفسهم.



دبي

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وسجلت مراكز التسوق في دبي، إقبالاً كثيفاً من الزوار على المراكز التجارية وأسواق التجزئة، وامتلأت المراكز بالمتسوقين والزوار لشراء مستلزماتهم واحتياجات عيد الأضحى المبارك؛ حيث تعد المراكز التجارية الوجهة الأولى ليس للتسوق فحسب؛ بل للترفيه أيضاً، وخاصة في فصل الصيف، إضافة إلى العروض والتخفيضات التي يقدمها «مهرجان صيف دبي»، والتي عززت من مستويات الإقبال.

وتكتسب عطلة عيد الأضحى وما يرافقها من عروض وتخفيضات وفعاليات أهمية خاصة، مع عودة استقبال الزوار والأفواج السياحية في دبي، كما أنها تحمل رسالة للزوار والعالم بأن دبي، من خلال توجيهات حكومتها، وفرت سبلاً أكثر أمناً للتسوق، واستئناف الأنشطة والفعاليات للعائلات والأفراد، مع كون دولة الإمارات عموماً من أكثر الدول نجاحاً في التعامل واحتواء فيروس «كورونا».

وتوافد المتسوقون بأعداد كبيرة على مراكز التسوق للاستفادة من الخصومات التي وصلت إلى 90% مما كان له أثر كبير في بيع كميات كبيرة من السلع والمنتجات في محال المراكز التجارية؛ حيث استفاد المقيمون والزوار من حسومات مجزية على مشترياتهم، فضلاً عن باقة متنوعة من عروض التسوق التي لا تضاهى على أرقى العلامات التجارية المتخصصة بالأزياء، والمجوهرات والإكسسوارات والمستلزمات المنزلية والأجهزة الكهربائية والمعدات الرياضية.



الشارقة



وفي الشارقة شهدت المراكز والمولات التجارية والأسواق، حراكاً إيجابياً في قطاعات التجزئة والخدمات؛ حيث أسهمت «عروض الشارقة للتسوق» والأجواء الاحتفالية والعروض الترويجية المتنوعة والفعاليات الترفيهية، فضلاً عن الحسومات الكبرى التي تصل إلى 75% على مختلف السلع والمنتوجات، إضافة إلى السحوبات العديدة على باقة كبيرة من الجوائز القيمة، في إقبال كثيف ومتنامٍ من قِبل الجمهور للتمتع بفعالياته المتنوعة في جعل إمارة الشارقة وجهة رئيسية للعديد من السياح والزوار والمتسوقين.

ونشطت حركة المتسوقين والزوار والبيع في مختلف مراكز التسوق وأسواق التجزئة في إمارة الشارقة، استقبالاً لعيد الأضحى المبارك، وتوافد آلاف العائلات إلى مراكز التسوق وأسواق التجزئة، وازدحمت صالات الألعاب والأماكن المخصصة للأطفال.

وأطلقت عشرات مراكز التسوق وآلاف المحال التجارية في الشارقة عروضها الترويجية على أفخر العلامات التجارية العالمية ومختلف أنواع البضائع الاستهلاكية؛ حيث قدمت أغلب المراكز التجارية عروض تخفيضات حقيقية على الملابس والألعاب والمأكولات، والعديد من العروض الترويجية للأطفال، وصلت إلى 75%، الأمر الذي أسهم في زيادة المبيعات.



أبوظبي



شهدت مراكز التسوق في أبوظبي، حركة تجارية نشطة بالتزامن مع فعاليات «اكتشف المفاجأة» التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي بالتعاون مع عدد من المراكز وفنادق الإمارة.

وتوافد العديد من المتسوقين إلى مراكز التسوق للاستفادة من العروض والخصومات التي بادرت بالإعلان عنها بالتزامن مع الحملة من أجل إنعاش الحركة التجارية وجذب أكبر عدد من المتسوقين في أكثر من 3.500 منفذٍ للبيع بالتجزئة في المراكز التجارية في أبوظبي والعين والظفرة.