شكرا لقرائتكم خبر عن وزير إعلام الأردن يطالب المواطنين الالتزام بإجراءات الوقاية خلال عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردنى المتحدث باسم الحكومة الأردنية، أمجد العضايلة، الأردنيين، الاحتفال بالأعياد بمسؤولية والالتزام بمتطلبات الصحة والوقاية. ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، موجها حديثه للشعب الأردني: "عيد أضحى مبارك على شعبنا وقيادتنا وأمتناـ وحجا مبرورا. أعاد الله هذه الأيام المباركة علينا جميعا بصحة وأمان وسلام وقد تجاوزنا شر هذا الوباء". وتابع وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني: "أناشد جميع الأهل والأحبة الاحتفال بالأعياد بمسؤولية والالتزام بمتطلبات الصحة والوقاية، حماكم الله". وسجل الأردن إجمالي إصابات بكورونا بلغت 1191 حالة.

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