شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب اليمنى: نثمن جهود ولى العهد السعودى لإنجاز اتفاق الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس مجلس النواب اليمنى: نثمن جهود ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان لإنجاز اتفاق الرياض وآلية تسريعه، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وتتكاتف الجهود الدولية لإيجاد حل للأزمة اليمنية، وتفعيل اتفاق الرياض، حيث دعا الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادى، إلى توحيد الصفوف ودعم خطوات تنفيذ اتفاق الرياض والاصطفاف خلف الحكومة اليمنية حتى يتسنى لها مزاولة مهامها من خلال إعادة تفعيل مؤسسات الدولة وتطبيع الأوضاع بشكل كامل، وتجنيب الشعب اليمني ويلات الصراعات المستمرة وتوفير بيئة ملائمة للبناء والتنمية.

ووفقا لموقع العربية، أشار الرئيس اليمنى، إلى أن آلية تنفيذ اتفاق الرياض التي تم البدء بتطبيقها بتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن وتكليف رئيس للوزراء، تهدف لتوحيد الصفوف والتأكيد على أن الوطن يتسع للجميع ويستدعي من الجميع الترفع عن المصالح الضيقة والابتعاد عن المماحكات السياسية والإعلامية.