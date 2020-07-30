شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» تحذر من احتفاظ صاحب العمل بجواز السفر.. مؤشر لارتكاب جريمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذرت المديرية العامة للجوازات من ارتكاب صاحب العمل جريمة الاتجار بالبشر بدون قصد. Advertisements وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع” تويتر” أنهلا يحق لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز سفر العامل. وأكدت أنه مثل هذا الفعل يعتبر مؤشر خطير لجريمة الاتجار بالأشخاص.

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