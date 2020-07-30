شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي آخر مستجدات الأوضاع في اليمن وليبيا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
التقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، الخميس في باريس وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.
وأكد الأمير فيصل عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أنه بحث مع “لودريان” العلاقات الثنائية وما تقوم به المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين بالشراكة مع دول المجموعة، وأنهما ناقشا الأوضاع في المنطقة وسبل دعم الأمن والاستقرار.
كما بحث الطرفان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما الوضع في ليبيا، وما توصلت إليه اتفاقية الرياض ووقف إطلاق النار في اليمن.
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