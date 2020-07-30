شكرا لقرائتكم خبر عن كاد يفقد حياته.. مُعلم يُنقذ مجموعة أطفال جرفتهم سيول وادي الحضن بمحافظة قلوة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
اقتحم قائد مدرسة سابق ومعلم حالي سيل ضرب وادي الحضن بمركز الرميضة التابع لمحافظة قلوة لإنقاذ أطفال من الغرق.
وتمكن المعلم إبراهيم بن منصور السويدي الزهراني، من إنقاذ طفلين، وعندما عاد للسيل بحثاً عن الثالث، لم يجده وكاد المنقذ أن يغرق الأمر الذي دفعه للاستعانة بفرق الدفاع المدني، الذين عثروا على الطفل الثالث وقد فارق الحياة.
وقال إنه سمع نداء استغاثة من طفل عمره في حدود 8 سنوات فتوجه لمكان النداء مباشرة قاطعاً السيل فوجد أطفالاً عالقين جرفهم السيل.
وأضاف أنه تمكن من إنقاذ الطفل الأول في العاشرة من عمره تقريباً ثم عاد للثاني وتمكنت من إنقاذه بعد عناء وكاد أن يغرق.
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