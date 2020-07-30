انتصار السيسي تهنئ المصريين والأمة الإسلامية بعيد الأضحى

وقالت انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "كل عام والشعب المصري والأمة الإسلامية بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، هذه المناسبة الجليلة التي تتجسد فيها أعظم معاني التضحية والفداء، وأدعو الله أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات.. كل عام وأنتم بخير".

من ناحية أخرى، ناقشت غرفة عمليات وزارة الأوقاف المصرية، اليوم الخميس، متابعة خطبة عيد الأضحى من مسجد السيدة نفيسة بنفس الضوابط الاحترازية، والتأكيد على غلق جميع المساجد في هذا التوقيت، واقتصار الأمر على إذاعة تكبيرات العيد عبر إذاعة القرآن.

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كما ناقشت متابعة أداء خطبة الجمعة والتي ستؤدى بمسجد التلفزيون، مع التأكيد على رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرا بالمنازل أو الرحال، وبنفس الضوابط والإجراءات التي تمت في إقامة الجمعة خلال الأسابيع الماضية، مع صلاة الجمعة ظهرا بالمنازل، والالتزام بتعليمات الوزارة وعدم فتح المساجد ظهر الجمعة، بحسب بيان صادر عن وزارة الأوقاف.

وبحسب بوابة "الأهرام"، ستكون إجازة عيد الأضحى من الخميس 30 يوليو/تموز الجاري، حتى الاثنين الثالث من أغسطس/آب 2020.

بينما ستكون إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص في مصر 3 أيام تبدأ من اليوم الخميس وحتى السبت.