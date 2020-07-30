وأعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبّان بأنه "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه وافد من الجنسية الباكستانية وبحوزته مبالغ نقدية كبيرة؛ فقد تمكنت الجهة المختصة، من تحديد هويته والقبض عليه"، وفق موقع "عاجل".
وأضاف الغبّان: "لقد ادعى المتهم، أنَّ تلك المبالغ تعود لأحد أقارب صاحب العمل، وعليه جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه وبحق صاحب العمل، وإحالتهما إلى النيابة العامة".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ظهوره وبحوزته مبالغ مالية كبيرة... الشرطة السعودية تلقي القبض على وافد...فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.