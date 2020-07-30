للمرة الخامسة هذا الشهر... ضبط شحنة أسلحة متوجهة إلى "النصرة" في إدلب... صور

وقال مصدر في الجهات الأمنية المختصة في حمص لـ "سبوتنيك" إن هذه الشحنة هي الخامسة من نوعها التي يتم ضبطها خلال شهر واحد.

ضبط شحنة أسلحة متوجهة إلى "النصرة" بإدلب © Sputnik . ATTIA AL-ATTIA

ضبط شحنة أسلحة متوجهة إلى "النصرة" بإدلب © Sputnik . ATTIA AL-ATTIA

ضبط شحنة أسلحة متوجهة إلى "النصرة" بإدلب © Sputnik . ATTIA AL-ATTIA

ضبط شحنة أسلحة متوجهة إلى "النصرة" بإدلب © Sputnik . ATTIA AL-ATTIA

ضبط شحنة أسلحة متوجهة إلى "النصرة" بإدلب © Sputnik . ATTIA AL-ATTIA 1 / 5 Advertisements © Sputnik . ATTIA AL-ATTIA ضبط شحنة أسلحة متوجهة إلى "النصرة" بإدلب

وأشار المصدر إلى أن الأسلحة والذخائر المضبوطة كانت بطريقها إلى المجموعات الإرهابية المسلحة بريف إدلب الشمالي، وهي عبارة عن بنادق آلية ورشاشات متوسطة، ورشاشات "بي كي سي"، وصواريخ محمولة على الكتف، وقذائف "آر بي جي"، وقذائف هاون مختلفة العيارات، بالإَضافة إلى مدفع هاون، وقنابل يدوية، وكمية كبيرة من الذخيرة الخفيفة والمتوسطة.

© Sputnik . ATTIA AL-ATTIA ضبط شحنة أسلحة متوجهة إلى "النصرة" بإدلب

في الماضي، ضبطت الجهات المختصة كميات كبيرة من الذخيرة المتوسطة والخفيفة وبنادق آلية وذخائر وقذائف "آر بي جي" ورشاشات متوسطة وحشوات دافعة أثناء محاولة تهريبها للمجموعات الإرهابية في ريف إدلب الشمالي.

© Sputnik . ATTIA AL-ATTIA ضبط شحنة أسلحة متوجهة إلى "النصرة" بإدلب

وتسيطر هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة" (المحظورة في روسيا) مع تشكيلة واسعة من التنظيمات المتطرفة المتحالفة معها، على معظم محافظة إدلب وريفها شمال غربي سوريا.

© Sputnik . ATTIA AL-ATTIA ضبط شحنة أسلحة متوجهة إلى "النصرة" بإدلب

وترجح المعطيات الميدانية نية الجيش السوري إطلاق عملية عسكرية في المدى القريب على المحاور الجنوبية لمحافظة إدلب التي تسيطر عليها "النصرة" (المحظورة في روسيا) وحلفاء آخرون لها كـ "حراس الدين" و"أنصار التوحيد" و"أجناد القوقاز" وغيرهم.