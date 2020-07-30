وأكدت مصادر بالهيئة أنها أقدمت على هذه الخطوة بعد حالة الجدل التي أثيرت خلال الساعات الماضية، بحسب صحيفة "الدستور" المصرية.
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وأشار نوار إلى أنه "ينتظر نتيجة التحقيق، وسوف يكون هناك عقاب رادع وحاسم مع المسؤولين عن الواقعة، سواء من التنسيق المركزي أو التنسيق الخاص بالشبكة أو المذيعين المسؤلين عن المناوبة، وسيتم بعدها معاقبة المتسبب في هذا الخطأ".
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وقوع خطأ أثناء أذان مغرب إفطار يوم عرفة في مصر، اليوم الخميس، وأكدوا أن الناس أفطرت بالخطأ قبل دقائق من الموعد الرسمي.
وقال مستخدمو السوشيال إن إذاعة القرآن كانت تنقل مراسم الحج من السعودية، وعندما حان أذان المغرب في المشعر الحرام سُمع في الراديو، فالمساجد أذنت والناس أفطرت، رغم وجود فرق بين الموعدين دقائق.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تتحرك رسميا بعد إذاعة أذان المغرب قبل موعده في وقفة عرفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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