قصف صاروخي يستهدف مطار بغداد الدولي

وأكدت الخلية أن الصاروخين انطلاقا من مكانين مختلفين قرب الطريق الدولي في منطقة الرضوانية.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، في تصريح خاص لمراسلتنا، أن أمر التحقيق بالهجمات الصاروخية التي تستهدف المعسكرات منها معسكر التاجي الذي استهدف قبل نحو يومين، مناط بقيادة العمليات المشتركة وهي تجري تحقيقات للوصول إلى من يطلق هذه الصواريخ والقذائف.
وتعرض مطار بغداد الدولي الذي استأنف رحلاته الجوية حديثا، لهجمات صاروخية عدة خلال الأشهر الماضية، مع مواقع عسكرية تابعة للقوات العراقية.
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