مصر... "خطأ" كاد أن يفسد صيام الملايين في يوم عرفة

وبحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية، "فإن إذاعة القرآن الكريم أذاعت القرآن الكريم قبل موعده بـ4 دقائق، نتيجة خطأ وقت أذان المغرب".
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وقال مستخدمو السوشيال إن إذاعة القرآن كانت تنقل مراسم الحج من السعودية، وعندما حان أذان المغرب في المشعر الحرام سُمع في الراديو، فالمساجد أذنت والناس أفطرت، رغم وجود فرق بين الموعدين دقائق.
من جانبه، تقدم رئيس الإذاعة المصرية، محمد نوار، بالاعتذار عما حدث من "إذاعة القرآن الكريم"، بسبب تقديم موعد أذان المغرب قبل موعده بنحو 5 دقائق، مشيرا إلى أنه يأسف لملايين المستمعين في إذاعة القران عما حدث، وأنه سوف يجرى تحقيق مع كافة المسؤولين عن الواقعة، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".
وأشار إلى أنه "ينتظر نتيجة التحقيق، وسوف يكون هناك عقاب رادع وحاسم مع المسؤولين عن الواقعة، سواء من التنسيق المركزي أو التنسيق الخاص بالشبكة أو المذيعين المسؤلين عن المناوبة، وسيتم بعدها معاقبة المتسبب في هذا الخطأ".
وأكد مفتى الجمهورية المصرية، شوقي علام، أن "من كان صائما وظن غروب الشمس ودخول وقت الإفطار فأفطر ثم تبين له أن وقت الإفطار لم يدخل فصومه صحيح على قول من قال بهذا".
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