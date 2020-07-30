الحوثي: الإجراءات السعودية بمنع الحج جريمة كبيرة وجناية واضحة

القاهرة - سبوتنيك. وقال الحوثي، في بيان بثته قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله": "حصر الحج بحضور عدد محدود جدّاً من بلد واحد هو مخالفة صريحة للنصوص القرآنيّة وتجاوز مكشوف لسِمةٍ بارزةٍ من سِماتِ الحج كفريضة عالمية".

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وأضاف: "منع المسلمين من البلدان الإسلامية من الحج في هذا العام والاقتصار على عدد محدود من بلد واحد هو إجراء غير مشروع".

واعتبر الحوثي الإجراء السعودي المتخذ هذا العام "جريمة كبيرة وجناية واضحة على ركن عظيم من أركان الإسلام وعلى بيت الله الحرام والمشاعر المقدّسة والأمة الإسلامية".

وقال: "ما حصل هذا العام خطوة خطيرة بكلّ ما تعنيه الكلمة تستهدف النيّل من فريضة الحج العظيمة في جوهرها وفي كيفيتها المشروعة الهادفة".

وتابع: "حصل في التاريخ الماضي والمعاصر الكثير من الأوبئة والأحداث ولم يتعطّل بسببها الحج إلى بيت الله الحرام من البلدان الإسلامية".

ورأى الحوثي أنه "في ظل توفر الإمكانات الطبية كان يمكن التنسيق والتعاون بين البلدان الإسلامية في طبيعة الإجراءات الصحية اللازمة لأداء الحج إضافة إلى التوكل على الله".

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ووصف زعيم "أنصار الله"، الإجراء السعودي بـ"الخطير الذي يكشف استهانة النظام السعودي بالدين الإسلامي وشعائره ومقدساته".

وقال إن "القرار السعودي يكشف ما وصل إليه هذا النظام من التأثير السلبي الناتج عن ارتباطه بأعداء الإسلام والمسلمين بتحالفه مع أميركا وإسرائيل".

وأشار إلى "أن استئناف النظام السعودي لكثير من الأنشطة ومنعه للحج هو شاهد من الشواهد التي تشير إلى استهانته بالشعائر الإسلامية وتناغمه مع أعداء الإسلام".

واستغرب الحوثي "إتاحة النظام السعودي لما يسمّيه بهيئة الترفيه، المعروف ما تقوم به من دور هدّام وتقويض للقيم والأخلاق، نشاطها ولم يعد فيروس كورونا عائقاً عن ذلك".

واعتبر الإجراءات السعودية "جناية على الإسلام وشعائره، وتتويج لسلسلة من الجرائم للنظام السعودي من بينها التآمر المكشوف على الأقصى والمقدّسات في فلسطين، وعلى الشعب الفلسطيني المظلوم، وعدوانه الظالم الغاشم على الشعب اليمني بإشراف أميركي وتعاون إسرائيلي، وإثارته الفرقة والكراهية بين المسلمين".

واستنكر الحوثي، ما وصفها بـ "الجريمة السعودية بمنع الحج"، مضيفاً: "نبرأ إلى الله تعالى من جرائم النظام السعودي وإجراءاته الباطلة، وعلى رأسها ما أقدم عليه هذا العام بمنع المسلمين من الحج"

ودعا زعيم "أنصار الله" المسلمين إلى "العمل للضغط على النظام السعودي ومنعه من اتخاذ القرارات وفرض الإجراءات غير المشروعة بحق بيت الله الحرام وشعائر الحج والعمرة".