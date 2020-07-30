شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: الأتراك يعتمدون على المرتزقة لتحقيق مكاسب سياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، إن الأتراك يعتمدون على المرتزقة لتحقيق مكاسب سياسية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضاف مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي أن عسكريين أتراك يقودون المرتزقة في ليبيا. وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي أن إجلاء المرتزقة شرط أساسي في مخرجات برلين، متابعا: أصبحت الميليشيات تعتمد كليا على المرتزقة.