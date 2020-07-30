شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة العراقية: لجنة تحقيق ستطيح بقيادات فى الشرطة الاتحادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد الملا طلال، المتحدث باسم الحكومة العراقية، أن لجنة تحقيق ستطيح بقيادات في الشرطة الاتحادية سمحت بإطلاق النار في الهواء، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة العراقية، أن وزارة الداخلية العراقية نفت مقتل المتظاهرين باستهدافهم بقنابل غازية.

وتابع أحمد الملا طلال: ملتزمون بحماية المتظاهرين والحفاظ على حقهم في التعبير، وسعيدون بخبر العملية الجراحية الناجحة للملك سلمان.