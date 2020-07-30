شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: السلاح خارج الدولة مرفوض.. وفرضنا القانون بالمنافذ الحدودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الداخلية العراقية إن السلاح خارج الدولة مرفوض وفرضنا القانون فى المنافذ الحدودية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال أحمد الملا طلال، المتحدث باسم الحكومة العراقية، إن مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقى حقق ما تعهد به بتقديم المتورطين بقتل المتظاهرين خلال 72 ساعة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

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وأضاف المتحدث باسم الحكومة العراقية: أن تورط بعض المنتسبين في قتل المتظاهرين لا يعني اتهاما للأجهزة الأمنية.

ولفت المتحدث باسم الحكومة العراقية إلى أن الشرطة الاتحادية أطلقت النار في الهواء لتفريق المتظاهرين خلافا لقرار الكاظمي.