شكرا لقرائتكم خبر عن شؤون الحرمين: نجاح مشروع ترجمة خطبة عرفة إلى 10 لغات عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، نجاح خطة ترجمة خطبة يوم عرفة والتي تُرجمت في حج هذا العام إلى ١٠ لغات عالمية، من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين حول العالم من الاستماع للخطبة بوسائل آمنة تواكب ما تتطلبه الجائحة التي يشهدها العالم.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد أن ما لمسه الجميع من تميز في وسائل ترجمة خطبة عرفة هو بفضل الله أولاً ثم بدعم ورعاية القيادة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده، الذين أكدوا على ضرورة إخراج العمل بالصورة الملائمة التي تليق بمكانة وعظم شعيرة الحج.

وأضاف بأنه لا يخفى على الجميع ما قدمته المملكة العربية السعودية من جهود بارزة لتمكين حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين من أداء شعيرة الحج هذا العام وسط الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، وذلك عبر تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والتي حققت المملكة من خلالها الأنموذج المثالي والفريد في التصدي للجائحة العالمية.