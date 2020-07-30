شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: الكاظمى تعهد بتقديم المتورطين فى قتل المتظاهرين خلال 72 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد الملا طلال، المتحدث باسم الحكومة العراقية، إن مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقى حقق ما تعهد به بتقديم المتورطين بقتل المتظاهرين خلال 72 ساعة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة العراقية: أن تورط بعض المنتسبين في قتل المتظاهرين لا يعني اتهاما للأجهزة الأمنية.

ولفت المتحدث باسم الحكومة العراقية، إلى أن الشرطة الاتحادية أطلقت النار في الهواء لتفريق المتظاهرين خلافا لقرار الكاظمي.