شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على مشعر مزدلفة فى وقفة عرفات.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساقطت الأمطار على مشعر مزدلفة، فى مكة المكرمة، بالمملكة العربية السعودية، فى يوم وقفة عرفات، اليوم الخميس، ونشر حساب إمارة مكة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مقطع فيديو يظهر أثار الأمطار الغزيرة التى هطلت على سماء مزدلفة فى هذه الليلة المباركة.

وكانت تساقطت الأمطار على المدينة المنورة، فى يوم وقفة عرفات، اليوم الخميس، حيث رصد المواطنون السعوديون لحظات تساقط الأمطار الغزيرة وقطع الثلج على المدينة بمقاطع فيديو تداولوها عبر منصات التواصل الاجتماعى، حيث أظهرت المقاطع المصورة انهمار المطر الغزير على المدينة المنورة.

شهدت إمارة منطقة مكة المكرمة، سقوط أمطار غزيرة وبرق ورعد فى مشعر منى قبل ساعات من صعود حجاج بيت الله إلى جبل عرفات، ونشرت إمارة مكة المكرمة عبر حسابها بموقع تويتر "فيديو" لسقوط الأمطار على مشعر منى، كما تصدر قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر هاشتاج مكة الآن، حيث قام المغردون بالتضرع إلى الله بالدعاء.

ويشار إلى أن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العال، كان قد قال، إن الحالة الصحية للحجاج جيدة جدا ولا توجد أى إصابات بفيروس كورونا بين الحجاج حتى الآن، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى اليومى الذى يعقد من مكة المكرمة حول الحالة الصحية والامنية فى المشاعر المقدسة .

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وحول الجاهزية الطبية فى المناسك قال الدكتور محمد لدينا فى المشاعر المقدسة 1456 سريرا منها 272 سرير عناية مركزة للحجاج و331 سريرا للعزل، وذلك إذا اقتضت الحاجة، وأكد أن منظومة متكاملة من المرافق الصحية منتشرة فى المشاعر المقدسة للحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن والقائمين على خدمتهم، مشيرا إلى أن الخطة الصحية تجرى وفق ما هو مخطط له بما فى ذلك متابعة تطبيق الإجراءات والتدابير الإحترازية ضد الوباء.

ويذكر أن وزارة الحج والعمرة، أكدت نجاح خطة نفرة ضيوف الرحمن من مشعر عرفات إلى مشعر المزدلفة، مساء اليوم الخميس الموافق للتاسع من شهر ذى الحجة 1441هـ، وذلك بعد غروب شمس يوم عرفة، وأرجعت الوزارة نجاح "نفرة مزدلفة"، إلى فضل الله ثم إلى الرعاية والاهتمام الذى يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولى عهده الأمين - حفظهما الله -، وإلى التكامل بين جميع القطاعات الحكومية ذات العلاقة بمنظومة موسم حج 1441هـ.

ووصل حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر مزدلفة، مساًء بعد أن منَّ اللهُ عليهم بالوقوف على صعيد عرفات الطاهر، وقضاء ركن الحج الأعظم، فى يوم تعددت فيه ألوان الحجيج، وتنوعت جنسياتهم ولغاتهم، وسط تباعد مكانى اجتمعت فيه قلوبهم وتوحدت بذكر الله ابتغاء لعفوه ورضوانه.

وأدى ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة ثالث المشاعر المقدسة التى يمر بها الحجيج خلال رحلتهم الإيمانية، صلاتى المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا، ومن المقرر أن يمكثوا فى المشعر حتى صباح يوم عيد الأضحى المبارك (الجمعة الموافق للعاشر من ذى الحجة 1441ه)، استعدادًا للإفاضة إلى مشعر منى لرمى جمرة العقبة ونحر الهدى، ثم الحلق أو التقصير.

وتكللت خطة نقل ضيوف الرحمن فى النفرة من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة، بالنجاح من خلال ما تميزت به من دقة التنفيذ والإنجاز فى المواعيد التى وضعت بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى، ووفق الإجراءات الصحية والوقائية فى الخطة الإستراتيجية المعتمدة لموسم الحج الحالي، وقد تم نقل ضيوف الرحمن عبر الحافلات المخصصة لهم، فى المواعيد المجدولة بإشراف مباشر من وزارة الحج والعمرة حسب الخطط التشغيلية.