السعودية: آلية تسريع اتفاق الرياض إنجاز هام لرأب الصدع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، إن أمن اليمن جزءا لا يتجزأ من أمن السعودية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأضاف نائب وزير الدفاع السعودي، أن آلية تسريع اتفاق الرياض خطوة حقيقية للتوصل لحل سياسي. Advertisements وتابع الأمير خالد بن سلمان: آلية تسريع اتفاق الرياض إنجاز هام لرأب الصدع. أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب اليمن وشرعيته، فيما رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، بتوافق الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على "تسريع تنفيذ ‎اتفاق الرياض".

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