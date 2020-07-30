المرصد السورى: رتل عسكرى تركى يدخل سوريا متجها لمناطق خفض التصعيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المرصد السوري، عن رتل عسكري تركي يدخل سوريا متجها لمناطق خفض التصعيد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق، بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى سوريا الكسندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية سيرجى فيرشينين مع الرئيس السورى بشار الأسد التعاون المشترك إعادة إعمار البنية التحتية فى سوريا وتقديم المساعدة الإنسانية للسوريين. وأفاد بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس بأنه جرى تبادل واسع للآراء حول آفاق تعزيز التعاون الثنائى من أجل توفير المساعدة الإنسانية لجميع السوريين المحتاجين وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية للبلاد.

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