اخبار الخليج

محمد بن زايد يهنئ قادة الإمارات بحلول عيد الأضحى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يهنئ قادة الإمارات بحلول عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الأمة العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى، مقدما التهنئة قيادات الإمارات وأبطال خطوط الدفاع الأمامية في مختلف الميادين وأبناء الشهداء وأسرهم.


محمد بن زايد

 

وغرد الشيخ محمد بن زايد عبر تويتر قائلا :"يسرني أن أهنئ بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. رئيس الدولة ونائبه والحكام وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها.. وأخص بالتهنئة والتمنيات أبطال خطوط الدفاع الأمامية في مختلف الميادين وأبناء الشهداء وأسرهم راجيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على وطننا بالعزة والرفعة والازدهار".

Advertisements

على صعيد آخر، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

 

وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن تمنياته لمصر وشعبها كل السلام والتقدم والازدهار، وفقا لما صرح به السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد يهنئ قادة الإمارات بحلول عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا