شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يهنئ قادة الإمارات بحلول عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الأمة العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى، مقدما التهنئة قيادات الإمارات وأبطال خطوط الدفاع الأمامية في مختلف الميادين وأبناء الشهداء وأسرهم.



محمد بن زايد

وغرد الشيخ محمد بن زايد عبر تويتر قائلا :"يسرني أن أهنئ بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. رئيس الدولة ونائبه والحكام وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها.. وأخص بالتهنئة والتمنيات أبطال خطوط الدفاع الأمامية في مختلف الميادين وأبناء الشهداء وأسرهم راجيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على وطننا بالعزة والرفعة والازدهار".

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على صعيد آخر، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن تمنياته لمصر وشعبها كل السلام والتقدم والازدهار، وفقا لما صرح به السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.