الأمم المتحدة: مليشيا حفتر تقتل 75 مدنيا في 3 أشهر

نيويورك / محمد طارق / الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها وثقت إسقاط مليشيا تابعة للجنرال الانقلابي، خليفة حفتر، "287 ضحية في صفوف المدنيين الليبيين، بينهم 75 قتيلاً، و212 مصابا، خلال الربع الثاني من عام 2020".

جاء ذلك في تقرير أصدرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عرضه نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام فرحان حق، في مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين، بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.



وأوضح التقرير أن "أعداد ضحايا الغارات الجوية والألغام، التي زرعتها مليشيا حفتر حول طرابلس، بلغ 83 شخصا، 28 قتيلا و55 مصابا" خلال الفترة نفسها.



وبين التقرير أنه خلال فترة التقرير، سقطت 358 ضحية من المدنيين، بينها 80% تسببت بها مليشيا حفتر، و11% تسببت فيها قوات حكومة الوفاق الوطني، فيما لم يكن بالإمكان، نسب ما تبقى من الخسائر في صفوف المدنيين، إلى طرف محدّد من طرفي النزاع.



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ودعت الأمم المتحدة "جميع أطراف النزاع، إلى الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية، واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وإلى حماية المدنيين وإتاحة المجال للسلطات لمواجهة تهديد جائحة كوفيد-19 (كورونا)".



ووثق التقرير 9 اعتداءات على 6 مرافق صحية، فضلاً عن اعتداء على إحدى سيارات الإسعاف خلال الربع الثاني من هذا العام، أسندت مسؤولية سبعة منها إلى ميليشيا حفتر، فيما تعذر إسناد مسؤولية اثنين من هذه الاعتداءات إلى أي من الطرفين.

ولم يصدر تعقيب من طرفي الصراع حول ما ورد في التقرير الأممي حتى الساعة 19:45 ت.غ.

وشنت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس في 4 أبريل/ نيسان 2019، أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر واسعة، وسط دعوات واسعة، حاليا للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.

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