أردوغان وأمير قطر يتبادلان التهاني بحلول عيد الأضحى

أنقرة / الخليج 365

تبادل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التهاني مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، الخميس، بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

ولم يورد البيان تفاصيل أخرى عن فحوى الاتصال.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.