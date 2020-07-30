أنقرة / الخليج 365
تبادل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التهاني مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، الخميس، بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.
ولم يورد البيان تفاصيل أخرى عن فحوى الاتصال.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان وأمير قطر يتبادلان التهاني بحلول عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.