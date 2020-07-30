حذَّر وزير الصحة من خطورة التهاون بالإجراءات الوقائية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، داعيًا للتقيد بالإجراءات حرصًا على سلامة الجميع. ‫وقال في تغريدة على حسابه في تويتر: “بعد عيد الفطر الماضي سجَّلنا زيادة كبيرة في إصابات كورونا”. وأضاف: “‏في هذا العيد زوروا أحبابكم، ولسلامتكم أرجو الالتزام بعدم المصافحة، واستخدام الكمامة، والمحافظة على نظافة اليدين”.

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة: لسلامتكم تقيَّدوا بالإجراءات الوقائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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