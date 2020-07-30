شكرا لقرائتكم خبر عن «أم القرى»: شروط جديدة لإرساء لأي مشروع يخص «الجهات الحكومية» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت جريدة أم القرى،الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعوديةعددا من الموضوعات التي سيتم نشرها في عددها الصادر غدًا الجمعة العاشر من ذي الحجة لعام 1441هـ.
وذكرت الجريدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، اليوم الخميس، أنه سينشر في العدد القادم قرارًا جاء فيه: “لا يجوز للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة إرساء أو قبول أي عرض لأي مشروع إلا إذا كانت المنشأة الهندسية مصنفة، وكان المشروع يقع في المجال والنشاط والدرجة التي تم تصنيفها عليها.
كما سيشمل العدد المقبل،الترتيبات التنظيمية لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وإحلال اسم “الديوان العام للمحاسبة” محل اسم “ديوان المراقبة العامة”، والمقابل المالي لإيصال المياه والصرف الصحي.
كانت هذه تفاصيل خبر «أم القرى»: شروط جديدة لإرساء لأي مشروع يخص «الجهات الحكومية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.