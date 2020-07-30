شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار غزيرة على مشعر مزدلفة ومكة المكرمة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: هطلت مساء اليوم الخميس، أمطار خفيفة إلى متوسط على مشعر مزدلفة وأنحاء متفرقة من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم -جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هطول أمطار غزيرة على مشعر مزدلفة ومكة المكرمة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.