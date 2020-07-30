شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمنى: يجب توحيد الصفوف ودعم خطوات تنفيذ اتفاق الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادى، إلى توحيد الصفوف ودعم خطوات تنفيذ اتفاق الرياض والاصطفاف خلف الحكومة اليمنية حتى يتسنى لها مزاولة مهامها من خلال إعادة تفعيل مؤسسات الدولة وتطبيع الأوضاع بشكل كامل، وتجنيب الشعب اليمني ويلات الصراعات المستمرة وتوفير بيئة ملائمة للبناء والتنمية.

ووفقا لموقع العربية، أشار الرئيس اليمنى، إلى أن آلية تنفيذ اتفاق الرياض التي تم البدء بتطبيقها بتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن وتكليف رئيس للوزراء، تهدف لتوحيد الصفوف والتأكيد على أن الوطن يتسع للجميع ويستدعي من الجميع الترفع عن المصالح الضيقة والابتعاد عن المماحكات السياسية والإعلامية.

ولفت عبد ربه منصور هادى، إلى ضرورة التوجه بصدق نحو تنفيذ الخطوات الأمنية والعسكرية المتفق عليها والتي تمثل التزاما حقيقيا يبنى عليه كل شيء والتى أكد عليها الأشقاء في تحالف دعم الشرعية.

وتابع الرئيس اليمنى: "بارك تلك الخطوة وذلك الإنجاز جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة شخصية من ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وجهود حثيثة وصابرة قادها نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، من أجل الضغط على الإخوة في المجلس الانتقالي للالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض الذي يهدف وبكل وضوح للحفاظ على أمن وسلامة واستقرار ووحدة اليمن، وتنمية مناطقه المحررة وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن، والتركيز في توحيد الصفوف لدحر انقلاب ميليشيات إيران وإلزامها للخضوع للسلام العادل وفق مسار الأمم المتحدة، المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي وفي مقدمتها القرار 2216.