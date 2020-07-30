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العراق يعلن سقوط صاروخين من طراز كاتيوشا بمحيط مطار بغداد الدولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقى، الخميس، عن سقوط صاروخين نوع كاتيوشا بمحيط مطار بغداد الدولي دون خسائر تذكر.

 

وأكدت خلية الاعلام الأمني العراقى في بيان لها أن انطلاق الصاروخين كان مِن  مكانين مختلفين قرب الطريق الدولي في منطقة الرضوانية.

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كان مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقى قد طالب البرلمان العراقى بالإسراع في تشريع قانون للانتخابات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وأضاف مصطفى الكاظمي أن الحكومة ماضية قدما في إجراء الانتخابات المبكرة ، مشيرا الى أن الحكومة  ستفتح تحقيقا بشأن كل المتورطين بالدم العراقي.

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