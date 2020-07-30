شكرا لقرائتكم خبر عن وصول ضيوف الرحمن إلى مزدلفة وسط إجراءات طبية لتفادى تفشى كورونا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل ضيوف الرحمن من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة، مساء اليوم الخميس، وذلك بعد غروب شمس يوم عرفة، وسط إجراءات طبية لتفادى انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وبثت وسائل إعلام سعودية وإمارة منطقة مكة وغيرها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم، مقاطع فيديو للحظة انتقال ضيوف الرحمن إلى مشعر المزدلفة.

وأكدت وزارة الحج والعمرة، نجاح خطة نفرة ضيوف الرحمن من مشعر عرفات إلى مشعر المزدلفة، وذلك بعد غروب شمس يوم عرفة، وأرجعت الوزارة نجاح "نفرة مزدلفة"، إلى فضل الله ثم إلى الرعاية والاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وإلى التكامل بين جميع القطاعات الحكومية ذات العلاقة بمنظومة موسم حج 1441هـ.

ووصل حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر مزدلفة، مساًء بعد أن منَّ اللهُ عليهم بالوقوف على صعيد عرفات الطاهر، وقضاء ركن الحج الأعظم، في يوم تعددت فيه ألوان الحجيج، وتنوعت جنسياتهم ولغاتهم، وسط تباعد مكاني اجتمعت فيه قلوبهم وتوحدت بذكر الله ابتغاء لعفوه ورضوانه.



وأدى ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة ثالث المشاعر المقدسة التي يمر بها الحجيج خلال رحلتهم الإيمانية، صلاتي المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا، ومن المقرر أن يمكثوا في المشعر حتى صباح يوم عيد الأضحى المبارك (الجمعة الموافق للعاشر من ذي الحجة 1441ه)، استعدادًا للإفاضة إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي، ثم الحلق أو التقصير.

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وتكللت خطة نقل ضيوف الرحمن في النفرة من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة، بالنجاح من خلال ما تميزت به من دقة التنفيذ والإنجاز في المواعيد التي وضعت بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى، ووفق الإجراءات الصحية والوقائية في الخطة الاستراتيجية المعتمدة لموسم الحج الحالي، وقد تم نقل ضيوف الرحمن عبر الحافلات المخصصة لهم ،في المواعيد المجدولة بإشراف مباشر من وزارة الحج والعمرة حسب الخطط التشغيلية.



الطواقم الطبية في خدمة ضيوف الرحمن بمشعر عرفة

وفى وقت سابق، أكد وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أن نفرة الحجاج من عرفات إلى مزدلفة ستتم على أفواج متفرقة، كما أكد مدير الأمن العام السعودي، اكتمال نجاح خطة تفويج الحجاج من عرفات. وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، أن الحالة الصحية لحجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفة مطمئنة، ولم تُسجَّل أية أمراض بينهم، بما فى ذلك فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن منظومة متكاملة من المرافق الصحية منتشرة في المشاعر المقدسة للحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن والقائمين على خدمتهم، مشيرة إلى أن الخطة الصحية تجري وفق ما هو مخطط له بما في ذلك متابعة تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية ضد الوباء.



الطواقم الطبية في خدمة ضيوف الرحمن بمشعر عرفة



الطواقم الطبية في خدمة ضيوف الرحمن بمشعر عرفة