شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات بين وزيرى الخارجية السعودى والفرنسى شملت أوضاع المنطقة ودعم الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن مباحثات بين وزيرى الخارجية السعودى والفرنسى شملت أوضاع المنطقة ودعم الأمن.

وفى وقت سابق، قال طلال الشلهوب، المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، أنه تم ضبط عددا من المخالفين حاولوا دخول المشاعر دون تصريح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

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وأضاف أن غدا يتوجه الحجاج إلى مشعر منى لرمى الجمرات وقضاء أيام التشريق، ويتم تنظيم الحجاج فى مجموعات تضمن التباعد بين الحجاج.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى اليومى الذى يعقد من مكة المكرمة للوقوف على مستجدات الحالة الصحية والامنية فى مناسك الحج.