شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: إجراءات السعودية خير مثال على ما يمكن تطبيقه للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت منظمة الصحة العالمية بالإجراءات التى اتخذتها السعودية لحماية الحجاج، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وقالت منظمة الصحة العالمية: إجراءات السعودية خير مثال على ما يمكن تطبيقه للوقاية من كورونا.

كان قد أكد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن بعض طفرات فيروس كورونا الأخيرة في العالم سببها يعود جزئيا لتخلي الشباب عن الحذر، مؤكدا مع ذلك أن الحياة لا يجب أن تتوقف.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أضاف مدير منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي اليوم الخميس في جنيف: "لقد أشرنا لذلك من قبل ونكرر مرة أخرى: الشباب غير محصنين ضد الفيروس، والطفرات الأخيرة لعدد الإصابات تسبب بها تخلي الشباب عن الحذر مع حلول الصيف في نصف الكرة الشمالي.

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وأوضح تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن الحياة لا يجب أن تتوقف بسبب كورونا ويتعين علينا أن نتعلم كيفية التعايش مع الفيروس.

وكان تيدروس أدهانوم غيبريسوس، وجه رسالة لشباب العالم في بدايات أزمة كورونا في مارس أكد من خلالها أن الفيروس قد يصيبهم بل يقتلهم أيضا.

وسبق أن أكدت الصحة العالمية، أن الشباب عليهم تجنب مخالطة كبار السن والفئات الأكثر عرضة للإصابة ونقل الفيروس إليهم، إلا أن تقارير في الكثير من الدول أشارت إلى أن الشباب لا ينصاعون للتحذيرات الصحية.