شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 1046 إصابة جديدة و12 وفاة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المغرب عن تسجيل 1046 إصابة جديدة و12 وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادى، وضخ حوالى 120 مليار درهم فى الاقتصاد الوطنى، أى ما يعادل 11 % من الناتج الداخلى، مشيرا إلى أن مجموع النفقات التى استخدمت قاربت على 24.6 مليار دهم، لتمويل تدابير الدعم الاجتماعى وشراء المعدات الطبية الضرورية.

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ونقلت وكالة المغرب العربى للأنباء أن قال الملك محمد السادس، في خطاب بمناسبة بمناسبة الذكرى الـ21 لعيد العرش المجيد، إنه سيتم ضخ حوالى 120 مليار درهم فى الاقتصاد الوطنى، أى ما يعادل 11 % من الناتج الداخلى، لتمكين القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير فرص عمل.

ودعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، في الخطاب الذي وجهه، إلى الشعب المغربى ، إلى مواصلة التعبئة واليقظة والتضامن والالتزام بالتدابير الصحية، أمام أي موجة ثانية محتملة من فيروس كورونا المستجد.