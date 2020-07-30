شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة من وزير الصحة لتجنب انتقال عدوى «كورونا» خلال عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قدم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، 3 نصائح مهمة للمواطنين والمقيمين لتجنب انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال عيد الأضحى المبارك.
وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “في هذا العيد زوروا أحبابكم، ولسلامتكم أرجو الالتزام بعدم المصافحة- استخدام الكمامة- المحافظة على نظافة اليدين”.
وذكر وزير الصحة بأنه عقب عيد الفطر الماضي، تم تسجيل زيادة كبيرة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.
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