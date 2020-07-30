شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة»: الحالة الصحية للحجاج مطمئنة.. وتخصيص أَّسِرة للعناية المركزة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة في هذا اليوم المبارك، ولم تسجل أي إصابة أو أمراض مؤثرة على الصحة العامة.

وأضاف “العبد العالي” أن الجاهزية والاستعداد مستمران وعلى أعلى المستويات، مشيرا إلى أن هناك 272 سرير عناية مركزة و 331 سرير عزل للحجاج.