«متحدث الصحة»: الحالة الصحية للحجاج مطمئنة.. وتخصيص أَّسِرة للعناية المركزة

شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة»: الحالة الصحية للحجاج مطمئنة.. وتخصيص أَّسِرة للعناية المركزة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة في هذا اليوم المبارك، ولم تسجل أي إصابة أو أمراض مؤثرة على الصحة العامة.
وأضاف “العبد العالي” أن الجاهزية والاستعداد مستمران وعلى أعلى المستويات، مشيرا إلى أن هناك 272 سرير عناية مركزة و 331 سرير عزل للحجاج.
كانت هذه تفاصيل خبر «متحدث الصحة»: الحالة الصحية للحجاج مطمئنة.. وتخصيص أَّسِرة للعناية المركزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.