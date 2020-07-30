شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الوقوف بـ«عرفات».. حافلات حجاج بيت الله الحرام تتوجه لمشعر «مزدلفة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نقلت الحافلات مساء اليوم الخميس حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر مزدلفة عقب الوقوف بجبل عرفات شعيرة الحج الأكبر. Advertisements ونشرت قناة “الإخبارية” مقطع فيديو يظهر تحرك حافلات الحجاج وهى تتجه نحو مشعر مزدلفة لقضاء الليلة تمهيدا لرمي جمرة العقبة الأولى وذبح الهدي. وكان حجاج بيت الله الحرام قد توافدون منذ صباح اليوم إلى مسجد “نمرة” حيث أدوا صلاتي الظهر والعصر جمعاً قبل أن يتوجهوا إلى صعيد عرفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد الوقوف بـ«عرفات».. حافلات حجاج بيت الله الحرام تتوجه لمشعر «مزدلفة» (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.