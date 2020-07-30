ولي عهد الكويت يتلقى اتصالا بخصوص آخر تطورات صحة الأمير

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وغادر أمير الكويت، البالغ من العمر 91 عاما، في الـ 23 من الشهر الجاري، متجها إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج.
وفوض أمير الكويت ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بممارسة بعض اختصاصاته الدستورية. ويشغل نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، منصب ولي العهد في دولة الكويت، منذ 7 فبراير/ شباط عام 2006، وفي 20 فبراير/ شباط، بايعه مجلس الأمة بالإجماع للمنصب.
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